高齡化趨勢 嘉藥全國首創智慧健康數位服務學士學位學程

2018年04月20日 20:52 中時 曹婷婷

看準高齡化照護趨勢，嘉藥全國首創智慧健康數位服務學士學位學程。(曹婷婷攝)

高齡化社會來臨牽動大學科系布局，藥學起家的嘉南藥理大學，看準未來趨勢，全國首創「智慧健康數位服務學士學位學程」，將於107學年度招生，20日也與橫跨資訊、醫藥、照護、生技、健康管理的17家機構、廠商簽訂跨域合作備忘錄並，攜手成立產學聯盟，共同培育健康數位服務專業人才。

簽約儀式由嘉藥校長陳銘田、人文暨資訊應用學院長蘇致遠、台南市工商發展投資策進會王建民總幹事見證，由學位學程召集人劉川綱教授與廠商代表共同簽約。

陳銘田表示，高齡社會亟需健康促進產業人才，跨領域提供健康服務，嘉藥整合校內相關師資、資源，給予同學跨領域的知識廣度，培育團隊合作能力，透過廠商們與嘉藥合作，以實務訓練培育新一代跨域人才，讓產學合作雙贏。

蘇致遠強調，健康促進產業正蓬勃發展，智慧資訊服務應用科技將成為不可或缺的應用服務，這個學程不僅培育同學具健康產業領域專業照護與保健知識，也將智慧科技應用於康產業的專業技能，擴展智慧資訊服務應用範疇。

台灣長期照護管理學會常務理事許淑芬看好該新學程因應社會需求而設立，未來也會結合相關長照機構，全力支持學程培育健康促進人才。

智慧健康數位服務學士學位學程召集人劉川綱表示，學程將安排學生進入簽約廠商實習，培養就業實務經驗，增加就業競爭力，未來可擔任健康保健產業中各項行政及服務職務、老人照顧相關機構服務專員或行政管理人員，以及醫療機構、長期照護機構之照顧服務員等。

他強調，未來透過結合大數據、社群、移動裝置、雲端、人工智慧、物聯網等技術，個人可隨時瞭解自身健康狀況，該學程培育的學子可擔任個人健康顧問，結合相關產業，提供飲食營養、供餐服務、運動諮詢、照護支援、醫療轉介、健康監控等，建構完善社會健康安全網。

(中時 )