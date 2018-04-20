《甘味人生》製作人涉掏空 黃少祺恐遭波及

2018年04月20日 20:41 中時 洪秀瑛

「昇華娛樂傳播」董事長俞惟中及總經理謝侑利爆發資產掏空弊案，兩人今未接電話，與俞惟中有多年交情、也傳是昇華娛樂股東之一的黃少祺，透過經紀人表示「目前已進入司法階段，不方便多回應」，對黃少祺是否仍持有「昇華娛樂」股票？經紀人稱不清楚，「他忙拍戲，應該還沒有心思想這件事」。

俞惟中曾製作過不少電視劇，近期則是八點檔《甘味人生》， 而昇華娛樂旗下有知名藝人丁國琳，據知合約下個月約滿，公司內尚有5位簽約新人，準備到大陸拍網劇，今爆發弊案新聞後，公司內20多位員工感到驚訝，人心惶惶也議論紛紛。

依「中國時報」報導指出，娛樂圈頗具知名度的上櫃公司「昇華娛樂傳播」（4806）爆發假帳掏空案，台北地檢署20日指揮調查局北機站，對昇華公司董事長俞惟中、總經理謝侑利的住處及公司7處地點進行搜索，並將俞、謝2人及1名證人約談到案，偵訊後將移送北檢複訊。

昇華娛樂傳播股份有限公司成立於2000年，在偶像劇、時代劇、古裝劇、本土劇、武俠劇、戰爭劇等頗有收視率，2016年3月上櫃，成為文化創意類上市公司。昇華公司3月分才公布2018年取得大陸網路劇「變身女友」准播證，之後還有11部戲劇將陸續製播。

據悉，檢調發現，昇華娛樂在2013年到2014年間，為了衝能夠上櫃的業績，連續進行假交易並虛開發票，墊高營業額，以求順利取得上櫃資格，同時假交易的過程中，疑似發生掏空公司資產7000萬元的情事。

檢調懷疑，假交易的過程是由董事長俞惟中、謝侑利深入參與，涉嫌驗資不實及逃漏稅，因此依背信、違反稅捐稽徵法、公司法進行搜索及約談。

(中時 )