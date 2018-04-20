「健康」早餐越吃越胖！ 這4樣地雷要避開

2018年04月20日 20:52 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

大家都說早餐是最重要的一餐，也有許多人說早餐要吃得像皇帝一樣，但你真的都吃對了嗎？不管是你想要維持體態的，或是想要減重的人都應該要挑對早餐，不要讓你的身體在一大早就承受了許多負擔。

根據北京晨報健康報網舉出了4種「地雷早餐」，這些看似「健康」的早餐往往都只會讓你的健康計劃泡湯，快來檢視你的早餐有沒有踩到地雷。

【柳橙汁】

許多人會在早餐的時候來一杯柳橙汁，看起來很健康的果汁，其實潛藏不少地雷，主因是柳橙汁在製作過程中，許多的礦物質與維生素就都已經流失了，僅存的維生素C也會因光照的因素而減少，且大部分的果汁還會加入大量的糖增添口感。

其實混合燕麥片並不是想像中的健康。(圖/shutterstock)

【混合燕麥片】

許多人為了方便，就會選擇混合燕麥片來當作早餐，但傳統的麥片只有單一口感，混合燕麥片都會加入玉米片、果乾、堅果等，雖然這樣的營養是充足了，但這樣的混合產品，糖份和熱量也會相對提高了好幾倍。

【貝果麵包】

貝果的最近也漸漸成為大家喜愛的麵包種類之一，但其實貝果在製作過程中都會加入糖和奶油，其加入的熱量足以抵過4片普通吐司的熱量，除非是選擇全麥的貝果麵包，也相對健康。

調味優格也不是一項健康的選擇。(圖/shutterstock)

【調味優格】

許多人為了讓優格口感變好，也會加入許多添加物增添多種口味，但其實這種做法就是添加了大量的糖和添加劑，這樣讓你在吃優格時不自覺的吃入更多熱量，因此最好的選擇還是選擇無糖脫脂的優格。

(中時電子報)