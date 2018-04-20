志願役痛罵「棉被整齊有屁用」 炫耀報退被酸：又走了顆爛草莓

2018年04月20日 20:55 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

志願役炫耀自己已經報退，卻被罵翻天 (圖／翻攝自靠北長官2.0)

當兵時最讓人崩潰的就是早上起床內務的整理，不僅棉被都被要求折成像豆腐一樣工整，蚊帳更是必須靠隔壁棟幫忙才能在短時間內快速折好。一名志願役士兵就在臉書「靠北長官2.0」上PO文抱怨，折好棉被到底有什麼用？

這名志願役士兵抱怨，每天把棉被折的整整齊齊意義到底在哪？一點瑕疵都不行，值星官不滿意就會被記點，連長也會下來開幹，還要被「洞八」，早上起床時間已經夠急迫了還要這樣玩，接著又抱怨除了掃地、幹事和鳥規定外，僅存價值根本就剩救災，國軍幹成這樣一點也不光榮。

他說，希望國軍幹部給力點，不要只會找小事開刀，連自己人都瞧不起國軍了，更何況是一般民眾。表示自己已經報退，終於可以離開營區。

網友也分成兩派，有人相挺「時代在變，規矩卻始終死板，不知變通」、「恭喜你脫離苦海」、「現在國軍除了掃地救災，真的不知道有何意義」，但更多人砲轟原PO：「連最基本的內務都做不好，你還能做什麼？」、「長官早上起床事情比你多，內務也都整整齊齊，你一個小兵做不到？」、「連這種基本命令都不想服從，跟我說你打仗會聽命令？」、「內務整潔自己看了也舒服，不懂有什麼好抱怨」、「小事做不好，還幻想成大事...」、「恭喜營區又除掉一顆爛草莓」。

(中時電子報)