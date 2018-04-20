新天地「馥樂詩」義法輕食餐廳推分享餐組合

2018年04月20日 21:31 工商 曾麗芳

風味主菜有牛排、豬腳、土雞腿可供選擇。（圖／曾麗芳）

風味主菜有牛排、豬腳、土雞腿可供選擇。（圖／曾麗芳）

「酥炸軟殼蟹自製海膽醬燉飯」融合海膽醬的獨特風味，令人垂涎三尺。（圖／曾麗芳）

母親節將至，新天地台中市東區西洋博物館一樓旁的「馥樂詩」義法輕食餐廳，為搶攻母親節與三五好友聚餐商機，近日推出新菜單，鎖定情侶約會、閨蜜出遊、家庭聚餐三大族群為對象，規劃適合二人、三人、四人的分享餐組合，提供更多元、方便的餐點服務！

新天地表示，為了刺激消費，5月30日前於馥樂詩餐廳點用分享餐並打卡，贈送精緻高雅的特製多色筆1支；5/12、5/13慶祝母親節，午、晚餐時段點用分享餐者，贈送同行的母親1張「馥樂詩」下午茶兌換券。

根據新天地觀察，二人約會首重優雅在氛圍中培養感情，因此餐點當中提供可共享的清爽沙拉及主菜，讓兩人感情升溫的甜蜜分享；閨蜜最愛與好友共享，主廚搭配份量適中的風味主菜、特色主食，無論是小鳥胃或是大食怪，總有人主動補位，吃得剛剛好。

此外，每當多人聚餐，無論是家人或同事經常在琳瑯滿目的菜單中猶豫許久，為了讓每個人都能品嘗到馥樂詩的精緻美饌，可選擇二道風味主菜、二道推薦主食搭配為四人分享餐，不僅多元豐富，更讓味蕾享盡用餐樂趣！

新天地表示，精選菜單包含輕食沙拉、經典湯品、義法主食、風味主菜、飲料等。其中，前菜沙拉類已經成為經典選項，以「炙烤海膽醬槍烏賊季蔬沙拉」來說，主廚特調的黃金比例海膽醬汁搭配綜合生菜、時蔬，主廚巧思加上整隻的槍烏賊創造視覺上的新感受，海味十足，讓簡單的沙拉增加亮點儼然是餐前必點。

主食類則有麵食與燉飯選項。其中，「酥炸軟殼蟹自製海膽醬燉飯」，將炸得酥脆、整隻軟殼蟹充滿蛋香與蟹肉鮮味，搭配用迷迭香烘烤過的米飯粒粒分明、香氣四溢，融合海膽醬的獨特風味，令人垂涎三尺。

另外，「松露時蔬蕈菇天使麵」是主廚推薦的素食選擇。以在地盛產時蔬佐以法國松露油、義大利帕達諾乳酪，淳香口感與獨特香氣，與天使麵的細緻完美搭配，入口散發豐富的味覺層次。

令人期待的風味主菜有牛排、豬腳、土雞腿可供選擇。以「CUCLOS碳烤10盎司美國牛排襯爐燒野蕈菇」來說，嚴選美國牛肉佐以獨家秘方香料，醃漬三天後高溫碳烤鎖住肉汁，加上爐烤季節食蔬及義大利陳年醋調味的爐烤野蕈菇，口味濃郁、份量超大的牛排，滿足每個饕客的胃。

「馥樂詩」義法輕食餐廳也為不吃牛肉的消費者，準備了「匈牙利季蔬燴土雞腿搭香煎玉米餅」，嚴選價格較高的土雞腿，以大量蔬菜及主廚特調紅椒醬汁費時慢火燉煮，肉嫩Q彈風味獨特，搭配香烤成金黃色的濃郁牛奶香玉米餅，份量超飽足，適合多人一起享用。

(工商 )