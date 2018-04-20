675萬的環遊世界50天奢華行程曝光！只限量10席

2018年04月20日 21:59 中時 何書青

新加坡航空的全新A380新航套房。（HHtravel鴻鵠逸遊提供）

世界新七大奇蹟天空之城「馬丘比丘」。（HHtravel鴻鵠逸遊提供）

巴黎最美的酒店「巴黎喬治五世四季酒店」。（HHtravel鴻鵠逸遊提供）

全世界最頂級的環遊世界行程又來了！新加坡航空去年歡慶飛台50週年，與HHtravel鴻鵠逸遊聯手打造「頂級環遊世界50天」，熱銷額滿後，候補問詢不斷。在熱烈的市場需求下，今年雙方再度攜手推出「頂級環遊世界50天・新航年度限量版」，每對675萬元，限量10席。

「頂級環遊世界50天・新航年度限量版」可體驗新航的全新A380新航套房，奢享獨立睡床、豪華皮椅，雙人同行還可將相鄰的套房打通舖成「雙人床」，享受空中頭等「套房」。

路線安排則能造訪世界之最，看盡絕美風景，像是此生必住的極光玻璃屋，躺在床上觀賞夢幻北極極光；VIP貴賓席近距離欣賞全球最大的巴西嘉年華會；前進非洲最大的克魯格國家公園，敞篷越野車Safari獵遊非洲五霸；世界新7大奇蹟天空之城「馬丘比丘」；世界文化遺產「復活節島石像」；世界3大瀑布之1「伊瓜蘇瀑布」；世界最大獨立巨石「艾爾斯岩」；搭乘世界10大豪華列車「非洲之傲Rovos Rail」飽覽非洲大地美景；入住水上移動城堡「亞馬遜河輪Aria Amazon」探索亞馬遜雨林秘境等。

除了珍貴景點，頂級環遊世界50天秉承HHtravel鴻鵠逸遊一貫的高規格服務標準，讓遊客入住全球頂級獲獎酒店，有Travel+Leisure全球最佳酒店第1名「南非克魯格Singita營地旅館」、南半球最頂尖度假酒店「紐西蘭胡卡莊園Huka Lodge」、巴黎最美的酒店「巴黎喬治五世四季酒店」、Condé Nast Traveler全球最受歡迎酒店之一「開普敦one＆only Resort」、復活節島最新，屢獲殊榮的生態旅遊酒店「復活節島Hotel La Posada de Mike Rapu」、芬蘭北極光玻璃屋「Kakslauttanen Glass Igloo」等。

賓客還能嘗遍世界美食饗宴，包含巴黎米其林三星晚宴、蘇黎世多爾德酒店米其林餐廳、倫敦米其林Hakkasan餐廳、雪梨三頂廚師帽Rockpool晚宴、艾爾斯岩 Table 131°星空晚宴等。

易遊網創辦人暨HHtravel鴻鵠逸遊總經理游金章表示：「台灣頂級旅遊的市場需求成長快速，事實上在其他國家的市場也是，頂級旅遊的成長，遠大於一般旅遊市場，對業者最大的挑戰是如何取得這些最頂級的稀缺資源。易遊網從2011年起特別成立頂級旅遊品牌－HHtravel鴻鵠逸遊，透過全球華人市場規模建立良好的頂級資源供應商關係，為台灣市場提供無可比擬的頂級旅遊產品。」

「頂級環遊世界50天・新航年度限量版」於2019年2月5日出發，僅限量10席名額，將於5月15日中午12點正式開賣。

(中時 )