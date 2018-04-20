張學友返場小巨蛋 台上突展一字馬歌迷驚歪

2018年04月20日 21:29 中時 蔡琛儀

張學友熱情又唱又跳。(環球提供)

「歌神」張學友20日起在台北小巨蛋舉辦「學友.經典世界巡迴演唱會2018台北站」，返場台北兩週共六場吸引7.8萬人朝聖，票房吸金逾2.5億元，他不忘自誇：「我快57歲了，還能這樣跳不簡單。」並問現場歌迷是否有看過他表演一字馬，話才說完，他就當場劈腿，讓全場看了驚呼連連。

張學友隨後笑說：「50歲的時候能做的事情，我現在還能做。」怕歌迷擔心，他也趕緊保證：「我會保重的，我上台前有做了很多事，請大家放心。」

睽違一年多回到台灣，他笑說時間過太快，感覺很像兩個月前才發生的事，也向粉絲喊話：「除了看我演唱會還會看別人演唱會，讓我們這個行業更豐富一點，光靠我是不行的。」他也讚歌迷搖螢光棒的節奏很整齊，直誇：「是152場裡面最齊的！」

張學友此趟巡演已走遍世界各地，對於演出更是駕輕就熟，19日才抵達台灣。開場張學友頭戴禮帽、身穿黑色西裝，帥氣率領24位舞者，現身在由升降平台堆疊出的蛋糕狀舞台，並高唱〈我與你〉，彷彿演出一齣浪漫圓舞曲，再度將百老匯般的表演，原汁原味呈現，他優雅穿梭在舞台與舞者之間，讓歌迷全都看得如癡如醉。

隨後氣氛轉換成輕快森巴風格，他換上黑色亮面服裝，嗨唱〈非常夏日〉，只見他和森巴女郎熱情共舞，更是將現場氣氛炒熱到最高點。隨後他又換上鍍面藍黑色大衣，乘坐在紙船上，悠悠獻唱抒情歌曲〈慢慢〉、〈離人〉。

今年每位歌迷都有一個互動式螢光棒，燈光隨著歌曲情境變化，把視覺效果從四面台擴大延伸到觀眾席，讓每一位觀眾都成為舞台的一部分，堪稱是小巨蛋最大的四面舞台，結合炫目的雷射燈光，令人看得目不暇給。

(中時 )