美國會稱陸支持商業間諜 陸外交部：極不負責任說法

2018年04月20日 21:44 旺報 潘維庭

媒體報導，美國國會美中經濟與安全審查委員會當地時間19日發布報告稱，中國政府「可能支持某些企業進行商業間諜活動」，以提高中企競爭力並促進政府利益，報告點名中興、華為、聯想三家陸企，大陸外交部發言人華春瑩20日回應陸媒提問時表示，如果美方的政策都是建立在各種「可能」之上，那將是「不負責任且危險的」，她還稱「當前中美關係正處在十字路口」。

華春瑩表示，「如果美方的政策都是建立在各種可能的無稽之談的基礎上，那既是極不負責任的，也是極其危險的」，她提到，到下午的記者會之前，剛看到駐美大使崔天凱在哈佛大學的演講，他說，自己近來感到困惑，時常問自己：現在的美國還是他以前認識的那個開放、自信、樂觀的美國嗎？「我想很多人都有同樣的疑惑」。

華春瑩稱，當前中美關係正處在十字路口，今後中美關係怎麼發展，很大程度上取決於今天雙方選擇以何種心態去看待自身、看待世界、看待不斷變化的世界中的中美關係。

她表示：「如果任由冷戰心態和零和博弈來支配我們，那麼目之所及都是陷阱和陰謀；如果能夠保持更加積極與合作的心態，那我們就能洞悉新趨勢，抓住新機遇，並且將挑戰化為機遇，為兩國人民帶來實實在在的利益。我們希望美國國內一些人能夠刷新他們的國際關係理念和觀念，順應時代發展的潮流，而不是逆潮流而動。」

(旺報 )