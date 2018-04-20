共機繞臺 央視曝光國軍F-16與共軍轟6K對峙過程

央視影片可辨識國軍F-16戰機伴飛監控中共空警500空中預警機。（圖/擷取自央視 107年4月20日）

友善列印
中時電子報

大陸央視今日晚間新聞播出中共空軍2架轟6K「戰神」轟炸機（機號20018）、1架「空警500」空中預警機、2架殲11A組成的編隊，進行繞臺遠洋長程飛行訓練影片。其中央視記者搭乘的Tu-154電子偵察機，首次揭露了中華民國空軍2架F-16「戰隼」戰機進行監控伴飛的鏡頭。

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央視報導指出，國軍F-16「戰隼」戰機一批兩架（央視稱為不明機），由轟6K「戰神」轟炸機右後方接近。由央視記者的鏡頭，清晰可以見在右翼的是一架F-16「戰隼」戰機。央視記者稱「兩架戰機正在抵近(靠近)飛行」。數分鐘後F-16脫離，據該機機組員介紹，像這樣的情況在「繞島巡航」過程中經常遇到，「雙方的對峙有時候甚至長達數十分鐘」。

國軍F-16戰機由右後方接近中共轟6K轟炸機。（圖/擷取自央視 107年4月20日）

國軍F-16一批2架監控中共遠洋長程飛行訓練編隊。（圖/擷取自央視 107年4月20日）

央視稱不管國軍的F-16飛得多近，做出什麼動作，機組員都按照計劃飛行。東部戰區空軍第10轟炸機的正駕駛翟培松接受央視訪問時稱：「直面對敵情，可以嫺熟處置，部隊實戰化水準在不斷提升，我們在海島以東活動已經成為常態。」

央視稱經過一上午的海上飛行，完成第一批「繞島巡航」的戰機紛紛返航。隨著中共空軍裝備更新換代和實戰化訓練的不斷深入，像這樣的海上訓練，頻率越來越高、戰機出動的數量和規模也越來越大。

中共東部戰區空軍第十轟炸師的轟6K，掛載兩枚長劍20巡航飛彈。（圖/翻攝日本防衛省幕僚監部 107年4月20日）

今日國防部和日本防衛省幕僚監部公布通過宮古海峽和臺灣海峽的機種均為2架轟6K，與央視影片包含1架「空警500」空中預警機、2架殲11A，此外連同央視記者搭乘的軍機Tu-154電子偵察機在內這4架軍機，有可能僅有出海但並未全程伴隨轟6K，這或許是國防部與日本防衛省公布的資料並不包含這4架軍機的原因，當然也不能排除央視今日公布的畫面是更早拍攝的可能性。

文章來源：空軍「繞島巡航」空中飛行同期聲曝光 飛行員咋操作？

國防部針對共機繞臺，基本上千遍一律地發布「國軍依據『國軍經常戰備時期突發狀況處置規定』，於共機活動全程，均依規定派遣機、艦監偵掌握與應處，期間並無異常情形，國軍有能力捍衛國家安全。」的新聞稿。國防部實應比照日本防衛省幕僚監部每次公布蒐證照片，莫讓國軍在兩岸的宣傳戰中甘居下風。

(中時電子報)

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