董事長樂團手跨界音樂劇 NONO感心拎百份雞排

2018年04月20日 21:53 中時 蔡琛儀

董事長樂團首次跨界挑戰音樂劇《風中浮沈的花蕊》本周日下午3點在國父紀念館首演，日前進入如火如荼的彩排階段，好友NONO特地送上100份艋舺雞排來探班打氣，讓董事長樂團感動不已，原來女主角呂雪鳳在劇中就是擔任雞排攤的老闆娘，主唱吉董表示：「NONO真的很貼心，連這樣的小細節都有注意到。」

NONO與吉他手小白認識超過20年，最早結緣於NONO擔任道具，而小白則是電視導播，後來吉董發現大家都是基隆人，彼此的友情就更緊密。吉董表示：「我們好到家人都認識，過年還會彼此祝賀相互拜年。前一陣吉董去瑞芳品嘗美食牛肉麵，店家老闆跟吉董打趣的說：「上周NONO也來吃，他說他那攤算你的。」交情好到認識的店家都會來開玩笑。

同樣熱愛運動的NONO與董事長樂團都是台灣閃亮明星棒球隊的一員，更擔任球隊副領隊，NONO個性討喜人緣佳，加入球隊後帶來更多的贊助廠商，讓成員來打球運動都越來越享受，被照顧得很好，還笑說再繼續下去，可能都有機會進軍職棒成為第五個球隊。NONO也說：「歡迎各大企業邀約打慈善義演賽，都可以跟我接洽喔。」

吉董與NONO兩人緣分很深，曾是是國中學長弟，只是當時彼此都不認識。自認為音樂底子不錯的NONO常常向吉董表達，如果董事長樂團缺鼓手，他很樂意隨時代打，吉董則笑回：「我不是很相信你的技術。」其實吉董更想幫NONO老婆朱海君寫歌製作，他誇朱海君是新台語歌唱將型歌手，想為她量身打造搖滾曲風的歌曲，但不會是男女對唱情歌，因為擔心NONO加入會影響歌曲質感。

董事長樂團去年底發行第12張創作專輯《祭》，找來多年音樂好夥伴九天民俗技藝團合作，雙方更跨界到音樂劇，與好萊塢資歷的躍演劇團，打造首部台式音樂劇《風中浮沈的花蕊》。劇情圍繞在呂雪鳳、蔡昌憲母子間的矛盾與糾結，保證會讓觀眾又笑又哭。除了4月22日台北國父紀念館，5月19、20日將移師台中中山堂演出，售票可洽大市集交易網或全台7-11 ibon、全家Famiport。

(中時 )