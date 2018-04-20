表兄弟趁大甲媽熱潮擺攤做生意 不料收攤撞車釀雙亡悲劇

顏姓、陳姓表兄弟駕駛的攤車在田尾中正、新生路口衝撞農舍，兩人被救出時已無生命跡象。（鐘武達翻攝）

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顏姓男子駕駛的攤車衝撞農舍後遭倒下的圍牆壓住，消防人員設法排除。（鐘武達翻攝）
消防隊找來吊車將壓住攤車的牆面吊起，緊急搶救困在車內的顏姓、陳姓表兄弟。（鐘武達翻攝）

家住埔心鄉與溪湖鎮的38歲顏姓與34歲陳姓表兄弟19日晚上趁著大甲媽祖回鑾駐駕北斗奠安宮，兩人一起到北斗擺攤賣炸皮蛋與臭豆腐，沒想到收攤返家途中，20日凌晨在田尾鄉中正路疑似車速過快衝撞路旁農舍，猛烈的撞擊導致攤車翻覆且被倒塌的農舍圍牆壓住，感情相當好的表兄弟則都傷重，送醫卻雙雙不治。

彰化縣消防局第四大隊表示，消防局是於20凌晨0時38分接獲通報指稱田尾鄉中正路、新生路口發生車禍，消防人員趕到現場，1輛白色貨車遭到倒塌的農舍外牆壓著，車頭嚴重變形，3顏姓駕駛與陳姓乘客重傷受困。

消防人員調來吊車將2片近1噸重的牆面移除終才撬開車身，隨即將滿身是血的兩名傷患救出，並緊急送往衛福部立彰化醫院與員林基督教醫院，2人到院前都已無生命跡象，經急救都宣告不治。

北斗警方初步調查，顏男是趁大甲媽回鑾駐駕北斗到市區擺攤賣炸皮蛋與臭豆腐，表弟陳男當晚10點多前往幫忙，直到深夜收攤後2人從北斗準備返回溪湖，不料在田尾肇事地點疑似轉彎時車速過快釀禍。北斗警分局交通分隊長林昆賢指出，現場有2道長達25.3公尺的煞車痕，研判車速可能超過時速80公里，導致失控擦撞電線桿再衝向農舍。

這起造成兩條人命的重大交通事故，彰化地檢署檢察官已在20日下午會同法醫相驗，已排除酒駕，家屬對車禍和死因沒有異議。

(中時 )

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