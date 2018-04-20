陳奕迅喊不出漫威英雄名遭批 漫威影業今晚發聲明道歉

2018年04月20日 22:04 中時 徐桐炘

《復仇者聯盟3：無限之戰》演員近日在亞洲巡迴宣傳電影，昨在上海迪士尼舉行漫威電影10週年記者會，主辦單位舉行拼盤演唱會，邀請陳奕迅、容祖兒、炎亞綸站台，卻讓4位主演小勞勃道尼、湯姆希德斯頓、馬克魯法洛和湯姆湯姆霍蘭德得站到旁邊為他們拍手，整場活動有喧賓奪主之疑。

期間主持人更說出：「可以請你們稍微站到一邊嗎？」立刻現場引起反彈，陳奕迅則在台上有些心不在焉的說：「他們就是那什麼...超人嗎？超級英雄，Superhero, Whatever！」事後被漫威粉絲痛批不尊重主角。

今漫威影業晚間在微博發出聲明表示道歉，強調每部電影都嘗試以新的方式讓更多粉絲了解漫威故事，也相當重視中國市場，此次活動卻辜負許多粉絲期望，「我們聽到了你們的聲音，並十分重視每一位粉絲的感受。我們對此負全部責任，並誠摯地向那些一直以來支持漫威的人道歉，沒有你們，就沒有漫威在中國的今天。」

漫威影業道歉聲明：

過去多年間，我們致力於將漫威電影介紹給中國的觀眾並努力培養一個強大的漫威粉絲群體。 我們非常自豪能夠擁有一群忠實又熱愛我們的粉絲，漫威電影今天的成功離不開粉絲們長久以來的支持。作為漫威在全球表現最為強勁的市場之一，在中國，每一部電影我們都想盡力嘗試以新的方式讓更多人了解我們的故事，然而本次活動卻辜負了所有人的期望。我們深知這一切使我們最為珍視的漫威粉絲們失望了，並非常理解粉絲們翹首以盼卻未能如願以償的失落感。我們聽到了你們的聲音，並十分重視每一位粉絲的感受。我們對此負全部責任，並誠摯地向那些一直以來支持漫威的人道歉，沒有你們，就沒有漫威在中國的今天。

我們希望大家能對我們信任如初。我們會繼續努力。

(中時 )