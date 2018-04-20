小勞勃道尼上海靠邊站 網友不滿 漫威道歉

2018年04月20日 22:09 旺報 廖慧娟

網友拍的大合照中，陳奕迅、張杰站在最中間，湯姆·希德勒斯頓（右2起）、馬克·盧法洛小勞勃‧道尼都靠邊站，網友大表不滿。（取自新浪微博＠Rabbit）

《復仇者聯盟3：無限之戰》19日在上海迪士尼樂園舉行首映會，但因拍大合照時，網友認為大陸主辦單位安排站台的兩岸藝人站正中間、最重要的「C位」，把「鋼鐵人」小勞勃‧道尼、「綠巨人」馬克·盧法洛、「洛基」湯姆·希德勒斯頓等電影主角擠到最右邊，加上粉絲認為門票分配不公、紅毯結束後，留下滿地垃圾等問題，引發網路一片負評。

漫威影業官方微博今天（4月20日）下6點多發表聲明，表示負全部責任：「誠摯地向那些一直以來支援漫威的人道歉，沒有你們，就沒有漫威在中國的今天。」

今年是漫威成立10周年，《復仇者聯盟3》是集大成的年度大戲之一，受到非常多的關注，加上大陸是漫威系列電影的重要票倉，因此，特別選在上海辦漫威十周年慶典，邀請《復仇者聯盟3》導演羅素兄弟，以及主演該片的小勞勃‧道尼、馬克·盧法洛、湯姆·希德勒斯頓以及「蜘蛛人」湯姆‧霍蘭德到大陸出席活動，並找來陳奕迅、容祖兒、張靚穎及炎亞綸、張杰等人站台，現場演唱。

疑似主辦單位安排不夠周沿，從分配慶典門票不公、粉絲在紅毯的排隊秩序、明星大合照的位置安排，乃至漫威英雄先離開，讓慶典會場給成拼盤演唱會，以及會場外滿地垃圾等問題，讓主辦單位被罵慘，還波及站台的兩岸明星。

為此，漫威影業透過官方微博首次表態，發聲明致歉：「……漫威電影今天的成功離不開粉絲們長久以來的支援……然而本次活動卻辜負了所有人的期望。我們深知這一切使我們最爲珍視的漫威粉絲們失望了，並非常理解粉絲們翹首以盼卻未能如願以償的失落感……我們對此負全部責任，並誠摯地向那些一直以來支援漫威的人道歉……我們希望大家能對我們信任如初。我們會繼續努力。」

不少粉絲認爲道歉真誠，也有部分漫威粉絲表示：「文字夠真誠。但內容不夠。

(旺報 )