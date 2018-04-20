「山隘行軍」畫下句點 陸軍特戰勇士獲肯定

2018年04月20日 22:34 中時 楊孟立

歷經11天、275公里，陸軍特戰指揮部特一營山隘行軍訓練今日進入尾聲，抵達象徵榮譽的嘉義精忠營區。早在營門口列隊的同袍們，揮舞著加油旗幟、呼喊著隊呼，歡迎他們的凱旋歸來，陸軍副參謀長楊少將也在終點與通過的官兵逐一擊掌，為他們令人激賞的優異表現，表達高度的肯定。

陸軍指出，「山隘行軍」是結合多項山地特種作戰的訓練過程，全程採「邊走、邊訓、邊調查」的方式實施，除磨練山地特種作戰能力，也結合聯防機制，協助作戰區完成災害防救整備與災情搜報等前置作業，提升部隊災害防救執行能力，達到「為用而訓、平戰結合」的訓練目標。此次特一營山隘行軍訓練，充分利用地形、地物等元素，演練「特種地形、水域作戰、反劫持、災害搶救及伏擊作戰」等多元訓練課目，具體展現特戰部隊的精實訓練成果。

陸軍表示，參與山隘行軍的官兵在重約20公斤的背包「加持」下，白天須頂著高溫燠熱，夜晚得忍受氣溫驟降，而隨著海拔高低的落差，使官兵得面對與克服如天氣晴雨的變化、身體的疲勞及各項戰術戰技演練等有形、無形的困境考驗，透過一步一腳印的山隘行軍過程，考驗官兵個人意志及耐受能力，更展現出勇猛頑強的忠義驃悍精神。

陸軍指出，特一營11天、275公里的年度山隘行軍訓練，雖然已經結束，但是行軍期間所凝聚的團結和向心力，以及同袍間同甘共苦的滿滿感動，將會是這群特戰勇士未來成長茁壯的動力與養分，更是此生回憶中，最精彩的篇章之一。

(中時 )