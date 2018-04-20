黃子佼擔任國家地理客座主編 分享《世紀天才：畢卡索》

黃子佼今天擔任國家地理新節目《世紀天才：畢卡索》客座主編。（Fox提供）

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旺報

繼《世紀天才：愛因斯坦》，國家地理與導演霍朗華再度攜手合作，從政治、愛情、藝術理念、生活原貌等不同角度，製作《世紀天才：畢卡索》，邀請「拉丁情人」、畢卡索同鄉的男星安東尼奧班德拉斯飾演畢卡索，描繪這位天才藝術家一生的傳奇故事。今天（4月20日）邀請演藝圈有「非典型收藏家」、對藝術上癮，把家當成展覽館的跨界王黃子佼擔任「客座主編」，為節目站台。

畢卡索一樣在生前就名利雙收的畫家不多，他是二十世紀最具影響力、最受讚譽的畫家，長達91年的人生中，有80年都在作畫，據估計大概創作了5萬幅畫作，熱情的天性、創作動力和他的私生活有很密切的關係，人生中包含了幾段紛亂的婚姻、數不清的私情及在政治環境中不斷更迭變動的結盟關係。畢卡索終其一生不斷地自我改造、追求創新和挑戰藝術表現的極限，因此而在全球畫壇上有了藝術天才的美稱。

身兼策展人身分的黃子佼，剛從北京回台北，一下飛機就直奔活動現場的黃子佼，穿上條紋衫、戴上貝雷帽，很用心地以畫家造型出席，迫不及待想分享他對藝術的熱愛。他表示，4月23日起，每周一晚上10點要跟國家地理的粉絲、觀眾一起追劇，每周分享觀後感，期待與《世紀天才：畢卡索》碰撞出精彩的火花。

佼哥表示自己喜歡有有開創性的藝術類型，不走別人走過的路。多年前就在《非常有藝思》扮演過很多畫家，也扮演了畢卡索，所以當時就認識了這位人生相當戲劇化、情史豐富的畫家。

黃子佼建議，觀眾不要把這部影集當成傳記，可以當劇來追，因為節目中，從佈景、剪接、造型服裝都是大製作，符合時代背景，看起來非常過癮；同時對他心目中的最帥大叔安東尼奧班德拉斯扮演畢卡索的演技，深感佩服。

(旺報 )

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