來金門BAR 新光三越信義金門物產展好吃好玩

新光三越台北信義新天地A8「2018來金門BAR！金門物產展」販售的ㄧ條根貼布舒緩膏，是金門知名的特產。（新光三越提供）

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新光三越台北信義新天地A8「2018來金門BAR！金門物產展」金門BAR，有品酒達人秀等活動。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A8與金門縣政府今（20日）起至5月6日攜手合作「2018來金門BAR！金門物產展」，集合在地特產高粱、鋼刀、一條根、貢糖、麵線、黑蒜頭、牛肉乾等14家必買特產，和周末限定的親子DIY體驗活動，透過3大話題高粱、14家道地特產、5場深度文化互動，適合一家大小參與。

這次受歡迎的伴手禮，包含金門酒廠推出的A8限定、台灣本島首賣的經典高粱酒款「鴻福百壽60周年版」，展場獨賣限量6罈；與故宮博物院成立90周年的紀念酒「故宮紀念酒」經典酒款，1996年釀造，由金門酒廠、故宮博物院、法蘭瓷三方合作於2015年推出；以及睽違15年再度回歸直營販售的「圓大麯」，都是詢問度極高的話題商品。金門新黑金「黑蒜頭」、與「金合利鋼刀」與「金永利鋼刀」等也都是熱門的伴手禮。

周末親子活動有彩繪風格強烈的「風獅爺」、金門著名留鳥「戴勝鳥」的紙雕彩繪；此外還有金門酒廠的品酒達人現場教學示範品酒技巧，5月5日則有添加高粱的金門特色飲品「毛澤東奶茶」限量100杯混搭開賣。

活動期間，展區消費滿500元可以玩夾娃娃機，拿限量風獅爺系列文創小禮；周末限定加碼展區消費1000元或500元加扣會員點數10點，參加「博狀元」遊戲可獲金門熱賣伴手禮；展區消費500元有機會抽「金門微風海戀民宿標準套房住宿券2晚，價值3600元。

(中時 )

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