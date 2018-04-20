陸雄安新區綱要　不建高樓大廈

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旺報

大陸去年在河北新設「雄安新區」，引起高度矚目，20日大陸國務院對於對《河北雄安新區規劃綱要》的批復公佈，將建設一流教育體系、優質衛生資源，原則上不建高樓大廈，嚴禁大規模房地產開發。

新華社報導，中共中央國務院關於對《河北雄安新區規劃綱要》的批復指出，構建具有雄安特色、國內領先、世界一流的教育體系。增加雄安新區優質衛生資源總量。提供多層次公共就業服務，創新社會保障服務體系。

綱要還指出，雄安新區要形成中華風範、澱泊風光、創新風尚的城市風貌。原則上不建高樓大廈，不能到處是水泥森林和玻璃幕牆。建立多主體供給、多管道保障、租購並舉的住房制度和房地產市場調控長效機制，嚴禁大規模房地產開發。

此外，根據批復，堅持以資源環境承載能力為剛性約束條件，科學確定雄安新區開發邊界、人口規模、用地規模、開發強度。雄安新區藍綠空間占比穩定在70%，遠景開發強度控制在30%。森林覆蓋率達到40%，起步區綠化覆蓋率達到50%。逐步恢復白洋澱「華北之腎」功能。

雄安新區還將重點承接北京非首都功能和人口轉移。積極穩妥有序承接符合雄安新區定位和發展需要的高校、醫療機構、企業總部、金融機構、事業單位等，嚴格產業准入標準，限制承接和佈局一般性製造業、中低端第三產業。

(旺報 )

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