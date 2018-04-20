葉星辰：專注做好眼前工作自然被看見

2018年04月20日 22:34 中時 洪秀瑛

台視、三立週日偶像劇《三明治女孩的逆襲》女主角葉星辰接受《Cheers》雜誌專訪，聊到她的演藝演藝工作，她表示大四時開始拍廣告，當時只是覺得可以賺零用錢，但其實畢業後有段時間很迷惘，不知道自己到底要做什麼，「2013年拍電影《KANO》才開始覺得這真的是我喜歡做的事」《KANO》拍攝時有長達半年的表演訓練，慢慢發現自己很喜歡表演，這是想做下去的職業。

說到演員工作迷人的地方，她覺得是觀眾的肯定與回饋。之前在《戀愛沙塵暴》飾演任性女生「任嬌嬌」，她猜很多觀眾可能看得很生氣，想說這女的怎這樣。但後來很多觀眾私訊她，說他們心裡也有一塊像嬌嬌般任性的部分，但可能不敢在親友面前顯現，卻能在她演的角色中找到共鳴，這點讓她很快樂。

台視、三立週日偶像劇《三明治女孩的逆襲》將於明(21日)下午1點在台中中友百貨舉辦見面會活動，出席演員有張立昂、葉星辰、林子閎、林思宇(宇宙)、張洛偍，活動消息一公布即引起網友熱烈討論，敲碗期待見面會來臨。

《Cheers》雜誌在3月中進行「2018年Office Lady職場生活大調查」，調查結果出爐，指出台灣上班族女生渴望獨立自主，認為自己就是「三明治女孩」。

「2018年Office Lady職場生活大調查」連結：http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5088989

(中時 )