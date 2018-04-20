葉星辰：專注做好眼前工作自然被看見

葉星辰挑梁當女一。（三立提供）

友善列印
中時

台視、三立週日偶像劇《三明治女孩的逆襲》女主角葉星辰接受《Cheers》雜誌專訪，聊到她的演藝演藝工作，她表示大四時開始拍廣告，當時只是覺得可以賺零用錢，但其實畢業後有段時間很迷惘，不知道自己到底要做什麼，「2013年拍電影《KANO》才開始覺得這真的是我喜歡做的事」《KANO》拍攝時有長達半年的表演訓練，慢慢發現自己很喜歡表演，這是想做下去的職業。

說到演員工作迷人的地方，她覺得是觀眾的肯定與回饋。之前在《戀愛沙塵暴》飾演任性女生「任嬌嬌」，她猜很多觀眾可能看得很生氣，想說這女的怎這樣。但後來很多觀眾私訊她，說他們心裡也有一塊像嬌嬌般任性的部分，但可能不敢在親友面前顯現，卻能在她演的角色中找到共鳴，這點讓她很快樂。

台視、三立週日偶像劇《三明治女孩的逆襲》將於明(21日)下午1點在台中中友百貨舉辦見面會活動，出席演員有張立昂、葉星辰、林子閎、林思宇(宇宙)、張洛偍，活動消息一公布即引起網友熱烈討論，敲碗期待見面會來臨。

《Cheers》雜誌在3月中進行「2018年Office Lady職場生活大調查」，調查結果出爐，指出台灣上班族女生渴望獨立自主，認為自己就是「三明治女孩」。

「2018年Office Lady職場生活大調查」連結：http://www.cheers.com.tw/article/article.action?id=5088989

(中時 )

ANDY李先鎬題字 召粉絲5／27回「… moumoon沐月推新輯 悔未吃台灣雞…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。