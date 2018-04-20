moumoon沐月推新輯 悔未吃台灣雞排

2018年04月20日 22:34 時報周刊 溫博鈞

日本小清新樂團moumoon沐月睽違兩年推出全新專輯 《Flyways》，專輯名稱竟是女主唱登山時的新發現。這次moumoon沐月重金找來勇奪『2017 Mnet Asian Music Awards最佳年度影像導演』的牧野 惇 ( Atsu Maki) 掌鏡此次視覺拍攝，形象照以沐月被翩翩起舞蝴蝶包圍的絕美夢境自然景象，呈現光與生命力，呼應創作專輯的音樂理念，封面照則是以大家熟悉的電車座椅加上生氣蓬勃的植物與蝴蝶起舞畫面，強調音樂帶給人們的力量。

儘管視覺是如此唯美，專輯名稱的由來，過程卻是十分生活化，竟然是在YUKA某次登山，在步道看到有關蝴蝶生態介紹看版的時候，閱讀研究才知道『Flyways』的意思，泛指：動物遷徙移動的路途，這與沐月新專輯所傳達的意念不謀而合，進而成為專輯名稱>

而沐月moumoon女主唱 YUKA在訪問中聊起她在台的遺憾，她表示：「在士林夜市的時候大家一起吃了麵，也做了很多事情，但是在我心裡有一個沒有完成的遺憾，就是看到有人吃著這麼大尺寸的雞排，我一直很羨慕他們，但是我因為提不起勇氣而沒買，下次去的時候一定要去士林夜市一邊吃著大雞排一邊逛夜市」流露真性情。

在moumoon 沐月所推出光與生命力之最新專輯《Flyways》當中，收錄多首日劇、電影、CM tie-up曲，從溫柔的抒情歌到可愛POP樂曲，彷彿跟著moumoon 沐月展開春日飛舞之旅，感受一路草木萌芽、花朵綻放的明媚風光，心情也隨之春暖花開。

台壓版推出CD+DVD版，包括電影「望鄉」主題曲〈光之影〉、電視版「夢之國 -望鄉-」主題曲〈花兒綻放之處〉等，共收錄12首歌；DVD則完整收錄於2017年10月8日在東京・赤坂BLITZ所舉行之單獨演出「中秋明月」影像，長度約2小時，共21首歌，並附中文翻譯歌詞。

(時報周刊)