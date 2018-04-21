影》蔣智賢遭近身球伺候 富邦和中信板凳清空

2018年04月21日 00:51 中時電子報 蔡銘仁

蔣智賢遭近身球伺候，兩隊爆發口角衝突。(取自Youtube)

富邦悍將今(20日)7比2擊敗中信兄弟，不過比賽到8下，鄭錡鴻對蔣智賢投出一記近身球，雙方爆發口角、板凳清空，富邦總教練葉君璋賽後談到此事，仍有些不滿，「之前鄭錡鴻對到林益全和蔣智賢，就有至少有6到7顆這種危險球了，近身球可以配，但不能無限擴張！」

此役富邦幾乎一路壓著中信打，前5局就取得5比1領先；隨後到8下，富邦攻勢再起，無人出局就攻占一二壘。該局1出局後，中信推出鄭錡鴻中繼，但他被敲安，又控球不穩發生暴投，加上捕手王峻杰發生2次捕逸，鄭錡鴻1個出局數都沒抓到，就讓富邦又添得2分。

隨後代打的范國宸被保送後，輪到蔣智賢上場；4月5日時，鄭錡鴻就投過接近頭部的危險球，葉總當下就覺得類似危險球可能再出現，「後來捕手還真的往內角蹲。」結果鄭錡鴻投出第1球，險些打中蔣智賢的腳，不僅蔣智賢不滿，葉總直接衝上場理論，雙方板凳清空。

過程中，蔣智賢還用手推了中信總教練史耐德一把，險些引爆更激烈的衝突；兩隊在場上僵持數分鐘，比賽才恢復進行。葉總直言，前次鄭錡鴻這麼做，就有跟裁判建議要祭出警告，「近身球要投是可以，但投到那麼危險的地方，那已經不是近身球了。」

隨後蔣智賢和林益全皆獲保送，但富邦該局未再進帳分數。然而，9上富邦換上倪福德，對該局中信首名打者陳子豪，第1球就投出飛過頭頂上的壞球，雙方第二度清空板凳；倪福德被驅逐出場，氣到把手套丟在地上，1人次都沒解決就得離場。

倪福德對陳子豪投出危險球，遭驅逐出場。(取自Youtube)

葉總解釋，倪福德那球不是指示，也有些不滿的說，要攻內角球可以，但不能往危險的地方去，如果覺得沒觸身也沒關係，那也可以說倪福德那球沒打到人，或是配3顆往頭去、再配3顆紅中好球，沒有制止的話，以後投手都這樣投就好了。

富邦緊急推上張耿豪救火，他雖被蘇緯達轟陽春炮，不過順利守住勝果。富邦贏球，中止二連敗；中信苦吞五連敗，吞下第15場敗戰，開季19戰4勝15敗、勝率2成11，追平由1994年俊國熊和1996年興農熊所創，聯盟最慘開季19戰紀錄。

(中時電子報)