趙正平執法不留情 痛呼梁赫群巴掌

趙正平拿手掌造型棒痛呼梁赫群。（圖片提供：台視）

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台視外景實境競賽節目《綜藝3國智》的「趙哥」趙正平，曾與梁赫群、林智賢共組「景行廳男孩」，當時創造不少話題，本週邀請梁赫群上節目，雖催生過許多綜藝節目，但在《綜藝3國智》玩起遊戲卻不斷碰壁，被大夥笑他「只會製作遊戲、不會玩遊戲」，最後難逃「如來神掌」懲罰，被手掌造型棒子打耳光，並由趙正平執法。

趙正平與梁赫群兩人雖是昔日共同打拼的偶像團體夥伴，但仍不留情的往死裡打，讓梁赫群臉頰、鼻樑直接中鏢，下手之重也讓他原地旋轉3/4圈，痛得摀著臉問趙正平：「嫌我鼻子太挺是不是？你乾脆把棒子也打斷好了」，讓趙正平連忙解釋：「打太輕觀眾會說我俗仔、打太重又覺得對不起你，但我怕觀眾罵、只好對不起兄弟」。

兩位昔日團員久未見面卻頻頻嗆聲，還在節目中為了製作人頻頻嗆聲，原來多年前梁赫群在當製作人時曾與《綜藝3國智》製作人曾一同工作，這回以「師父」之姿來到節目中，一開始便表態說：「今天出門就沒打算要提早回家，從頭到尾監督製作人。」，而後趙正平因沒搞清楚規則，質疑遊戲機制設計不公平，情緒激動的他直嚷要打電話「落兄弟」，並罵說：「我寧願看車外風景都比看你們開心！」梁赫群便跳出來為製作單位講話：「你是否覺得抽到錢都放別人口袋、抽到『cosplay』是你要扮很不公平？這個節目就是這樣。你們如果對遊戲規則有甚麼意見的話，我跟觀眾道歉。」。讓趙正平氣得當場說不出話。

(中時 )

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