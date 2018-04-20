莫允雯情傷落淚哭到不行

莫允雯哭戲。（東森提供）

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孟耿如劇中為初戀男友織圍巾。（東森提供）
孟耿如陷入熱戀。（東森提供）
孟耿如和Duncan劇中戀情遭反對。（東森提供）
王家梁劇中劈腿被抓包。（東森提供）

莫允雯在台視、東森《高塔公主》飾演高傲的校花兼大小姐，每集卻都為情落淚。她跟孟耿如拍甩巴掌戲，不但在戲裡崩潰大哭，就連下戲都還止不住淚水，眼睛腫到不行。

拍過多場哭戲的莫允雯，自爆以前最怕的就是哭戲：「我第一部戲的第一場就要哭，那時完全不懂竅門啊，只能挖自己心裡難過的事，後來慢慢知道如何進入角色就好多了。」

孟耿如和Duncan在劇中陷入熱戀，女方還連日為男友織圍巾獻情意，讓孟耿如感嘆好像看到以前的自己。原來是她學生時期也跟過流行，親手織圍巾送給喜歡的人，「我花好多錢去買很貴的毛線還織了很久，最後發現買現成的更漂亮又快，就不想再做第2次了」，笑說還好拍戲用美術組準備的道具就好，不用再體驗一次。

除了手做浪漫禮物，孟耿如還準備許多見面禮去探望Duncan的父母，沒想到卻慘遭男方母親嫌棄。私下其實很有長輩緣的她，坦言自己過去也曾為此緊張擔心過。「我高中第一次見男朋友的爸媽緊張到不行，就怕自己說錯話或對方不喜歡我。」Duncan立刻噹她：「被罵的明明就是我欸！可是好久沒這樣被人痛罵了，很爽快。」

王家梁劇中和其他女生約會，被王牧語抓包後氣得當場潑水洩憤。他那場戲因為穿淺灰色褲子，所以褲子一濕就很明顯。王家梁笑說：「因為坐姿的關係，我只要被潑水都往褲檔的方向流，所有人都虧我是被抓包就嚇到尿褲子。」劇中一起到場「

抓姦」的鄭茵聲，一派正氣凜然的說「碰到閨蜜男友像這樣偷吃，我一定會勸她跟對方分手啊」。王家梁一聽到立刻搞笑裝委屈，奉勸大家千萬別花心，引起現場一陣大笑。

台視每周六晚間十點，東森綜合台每周日晚間十點。

(中時 )

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