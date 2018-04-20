台警界儒將蔡俊章 雲南昆明朱德舊居紀念館展現代水墨

前警政署副署長蔡俊章所繪阿里山風景。（蔡俊章提供）

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蔡俊章所繪台灣藍鵲。（蔡俊章提供）
前警政署副署長蔡俊章將於昆明的朱德舊居紀念館舉辦個人水墨畫展。（蔡俊章提供）
蔡俊章所繪朱德四川出生地舊居。（蔡俊章提供）

台灣警界儒將，前警政署副署長蔡俊章卸下警務工作後，近2年來潛心作畫的40餘幅作品，24日起將於雲南昆明的朱德舊居紀念館展出，朱德為前雲南警察廳長，蔡俊章表示，此次能在雲南前警察廳長舊居舉辦個人畫展，別具意義。

蔡俊章自就讀台中二中接觸繪畫迄今已有半世紀，以一冊《芥子園畫譜》入門後，自此踏上水墨畫之旅，並師承水墨藝術名師李轂摩，在繪畫之路上精益求精，在繁瑣的警務工作外，從未因疲累而停筆，持之以恆地實踐著對藝術的熱愛。

在警務工作上，蔡俊章歷任台灣高雄、台南、南投、澎湖等警察局長及警政署副署長，而朱德早年畢業於雲南陸軍講武堂，參加辛亥革命、護國戰爭，官至雲南省警察廳廳長，如今的朱德舊居為四棟建築物合成的四合院，並被列為雲南省重點文物保護單位，蔡俊章表示，能在此一紀念館舉辦畫展殊屬不易。

蔡俊章此次展出作品以台灣風景、山水、蝦蟹、花鳥為主，其墨蝦在兩岸尤為獨到，不論型態、墨韻，表現手法均靈趣活現，有股不失赤子之心的渾然童趣；另外的題材，有採擷自山林田疇、鄉間人家、瓜果花草者，亦是自然微妙，氣象萬千，也記錄著近年來對於生命的足跡。

為此次赴朱德舊居紀念館展出，蔡俊章特別以以誕生地四川儀隴為題另作一幅畫，朱德出生舊址如今亦為重點文物保護區，見證了他佃農之子，為考陸軍講武堂軍校，從四川走了70多天到昆明的歷程。

(旺報 )

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