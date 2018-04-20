《死侍2》發出終極預告！ 不改賤嘴連出品公司都敢吐槽

死侍在海報中和本集反派機堡相依偎。（福斯影業提供）

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【死侍2】終極版限制級官方預告

《惡棍英雄：死侍》在2016年上映，以小成本大製作獲得7.83億美元的高票房，更是史上第一部超級英雄真人電影榮獲金球獎年度最佳影片提名，主演萊恩雷諾斯也同時入圍最佳男主角，續集《死侍2》不改賤嘴模式，今釋出的終極預告中，死侍一開始就開《復仇者聯盟3》玩笑，對《復聯3》大反派說：「不要氣噗噗的，薩諾斯！」出品公司更搞笑掛名「殺死金鋼狼的電影公司」。

和首集相同，萊恩雷諾斯全程參與腳本創作、拍攝製作，甚至是後續的宣傳創意，更邀請到以《捍衛任務》、《極凍之城》等動作片聞名的導演大衛雷奇（David Leitch）接任導演一職，新作掛保證將會有更厲害的特技演出、拍攝風格及動作戲碼，導演大衛雷奇談道：「原作本來就十分獨特，並且其故事宇宙就充滿無限潛能，它讓你可以極盡發揮創意的當下，又能不失原作的風格。」

身為劇中靈魂人物的萊恩雷諾斯，更是撐起這部作品的關鍵人物，「萊恩是一位非常出色的喜劇天才。」導演大衛雷奇讚賞他：「《死侍》對他來說根本是讓他展現全能的作品，他將漫畫中的人物轉變成他的金字招牌，他跟死侍之間有著一種加乘的效果，以他平常的說話風格及看待世界的態度，在真實生活中，他其實就是死侍，他為人風趣又不拘小節，跟死侍一樣還有著善良的個性及充滿同情心。」該片5月15日下午3點起全台上映。

(中時 )

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