非洲版單車失竊記？ 《日常對話》導演看完也失語的紀錄片

《這條路的名字叫希望》描寫一名非洲賣炭工人工作、養家的過程。（佳映娛樂）

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紀錄片《這條路的名字叫希望》在一堆劇情強片中殺出重圍，奪下坎城影展國際影人週評審團大獎和黃金眼特別獎雙料大獎，該片描寫一名非洲賣炭工人工作、養家的過程，提出當連生存都有困難，尊嚴與生命價值究竟意義何在的疑問，在台舉行特映會後，備受紀錄片導演們一片好評，包括《日常對話》導演黃惠偵、《夢想續航》導演李家驊齊聲推薦。

「非常非常喜歡這部電影。」以《日常對話》榮獲柏林影展泰迪熊獎和台北電影獎最佳紀錄片的導演黃惠偵，觀賞後以文字寫道：「這是一部在看完之後會令人暫時失去言說能力的電影，因為透過影像所傳達出來的訊息，遠遠超越了語言所能及的。故事發生在我們陌生的剛果共和國，但人的困頓卻又是那樣相似相近。簡單又複雜，詩意又殘酷，孤獨又羈絆，我們至少都該與這樣的好電影相遇一次。」

《夢想續航》的導演李家驊亦大讚此片在美學上的表現非常精彩，不但影像充滿詩意，形式內容都令人折服，還可以從許多不同面相切入與討論，譬如說全球化和資本主義，甚至笑問這是否為當代非洲版的《單車失竊記》？

《這條路的名字叫希望》將和《你才女巫，你全家都女巫》《加百列的東非七十天》於4月27號在北、中、南同時上映，詳情請洽佳映娛樂的官方臉書粉絲團：https://www.facebook.com/Jointmovie.tw/

(中時 )

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