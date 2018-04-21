台上班族平均月薪4.8萬 為何年輕人仍嘆沒錢？

2018年04月21日 00:01 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

日前立法院社福衛環委員會初審通過「就業服務法」部分條文修正草案，規定徵才職缺月薪未達4萬元，須告知薪資範圍，不得薪資面議。作家洪雪珍對法案通過樂觀其成，表示「揭露低薪，洗刷『國恥』的第一步」。洪雪珍也分析台灣上班族平均月薪4.8萬，但大多年輕人無感原因為「高薪者的薪水太高，把低薪者的月薪平均值拉高所致」。

洪雪珍在臉書分析，2016年平均薪資48,790元，比2015年的48,490元多出300元，但中位數薪資卻反其道而行，下降242元。洪雪珍指出，這意味著薪水落在後面50%的族群，薪水不增反減，之所以整體平均薪資提高，只是高薪族群拉抬的結果。

「這個走勢說明什麼？台灣的薪資正在往低薪化走去」，洪雪珍點破，當物價指數不斷往上揚，這些人的購買力越來越差，生活品質日益低落，「因此民怨在低薪族群」

洪雪珍表示，低薪族群的問題，不只是在於低薪，而是天花板也低，未來調薪不易。當薪資透明化之後，將帶來比價效應，可想而知極度缺人的大企業，如今又要揭露薪資，一定會跳出來極力反對。

洪雪珍也擔憂，就算立法通過，求職者看到的薪資金額，「區間會拉很寬」，有寫等同沒寫，但對於法案修正她仍採取樂觀態度，洪雪珍表示，4萬元就會被定錨在低薪這個水平，不再是勞基法的基本工資2萬2千元，「期待低薪族群的薪資跟著逐漸漲上去。」

(中時電子報)