台上班族平均月薪4.8萬 為何年輕人仍嘆沒錢？

台灣平均薪資4.8萬，作家揭年輕人嘆息無感原因。(示意圖/中時資料照)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

日前立法院社福衛環委員會初審通過「就業服務法」部分條文修正草案，規定徵才職缺月薪未達4萬元，須告知薪資範圍，不得薪資面議。作家洪雪珍對法案通過樂觀其成，表示「揭露低薪，洗刷『國恥』的第一步」。洪雪珍也分析台灣上班族平均月薪4.8萬，但大多年輕人無感原因為「高薪者的薪水太高，把低薪者的月薪平均值拉高所致」。

洪雪珍在臉書分析，2016年平均薪資48,790元，比2015年的48,490元多出300元，但中位數薪資卻反其道而行，下降242元。洪雪珍指出，這意味著薪水落在後面50%的族群，薪水不增反減，之所以整體平均薪資提高，只是高薪族群拉抬的結果。

「這個走勢說明什麼？台灣的薪資正在往低薪化走去」，洪雪珍點破，當物價指數不斷往上揚，這些人的購買力越來越差，生活品質日益低落，「因此民怨在低薪族群」

洪雪珍表示，低薪族群的問題，不只是在於低薪，而是天花板也低，未來調薪不易。當薪資透明化之後，將帶來比價效應，可想而知極度缺人的大企業，如今又要揭露薪資，一定會跳出來極力反對。

洪雪珍也擔憂，就算立法通過，求職者看到的薪資金額，「區間會拉很寬」，有寫等同沒寫，但對於法案修正她仍採取樂觀態度，洪雪珍表示，4萬元就會被定錨在低薪這個水平，不再是勞基法的基本工資2萬2千元，「期待低薪族群的薪資跟著逐漸漲上去。」

(中時電子報)

文章來源：洪雪珍臉書

台警界儒將蔡俊章 雲南昆明朱德… 下顎矯正照誤以為「集氣樓」網：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。