律師說法》老婆把小孩丟給爸媽養 還小氣不給補貼

2018年04月21日 00:12 中時電子報 黃眉青 文／天秤座法律網、編輯／

陳姓男子與妻子生下2名小孩，因為工作繁忙，每月給1萬元津貼，但陳妻嫌給公婆的津貼太多，夫妻發生爭執，最終陳男訴請離婚。法官判准離婚，2個女兒的監護權也判歸父親。

●法律評析

公婆（長輩）有幫忙帶小孩的義務嗎？

現代夫妻工作忙碌，除非留職停薪，否則很難整天照顧小孩，但有的家長也不放心把小孩交給保母照顧，也不想花錢，所以帶小孩的重責大任就落到公婆等長輩身上。但公婆幫忙帶小孩是義務嗎？民法對於扶養義務人的順序，因為父母和子女的親等是最近的，絕對優先於公婆，不論法律上或倫理上，都不應該把帶小孩的工作全丟到公婆身上，加上現在全日托育的制度也越來越健全，而保母的收費，政府也有規定，現在大約每月1萬2千元至1萬5千元之間，所以就算不找保母，也應該補貼公婆花費勞力、時間，所以每個月給1萬元是很合理的，如果是二個小孩，這個數字更是遠遠不夠的。

法官在什麼情形下會判准離婚？

民法第1052條判決離婚的事由，規定為：「夫妻之一方，有下列情形之一者，他方得向法院請求離婚：一、重婚。二、與配偶以外之人合意性交。三、夫妻之一方對他方為不堪同居之虐待。四、夫妻之一方對他方之直系親屬為虐待，或夫妻一方之直系親屬對他方為虐待，致不堪為共同生活。五、夫妻之一方以惡意遺棄他方在繼續狀態中。六、夫妻之一方意圖殺害他方。七、有不治之惡疾。八、有重大不治之精神病。九、生死不明已逾三年。十、因故意犯罪，經判處有期徒刑逾六個月確定。有前項以外之重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚。但其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚。」第1項是具體離婚事由，但證明程度較困難，而第2項則是抽象離婚事由，已越來越廣泛得使用（約80%都是用第2項重大事由離婚），精神是在於，現代社會已經不像過去認為離婚是非常嚴重之事，而著重在於婚姻精神的實踐，如果夫妻已經貌合神離、喪失感情、無回復之望，法官通常都會認為這個婚姻沒有存在的價值，而過失較小的一方，就可以起訴請求離婚。以這個新聞事件來說，單就妻子不同意先生每個月給公婆1萬元，應是不足以讓法官產生判離的心證，但因此所導致的夫妻冷戰、家庭失和破裂，才是最後判准離婚的關鍵，所以在離婚訴訟來說，因為婚姻是一個持續的過程，在訴訟中都還是會有許多變數，只要明顯看出婚姻沒有破鏡重緣之可能，判離的機會都是滿大的。

法官如何決定小孩的監護權？

原則上，離婚訴訟都會一併處理小孩的監護權，對於年紀小的孩子，法官都傾向把監護權判給母親（幼兒從母原則），但仍有例外，如果媽媽有不適任擔任監護人的事由，法官還是有可能判給父親，因為監護權的酌定，仍會參酌父親的經濟能力、對子女的教育規劃、親屬支持系統、居住環境、身體健康因素等。在家事事件中，女性是占有很大優勢的，反而是男性訴請離婚的難度會高出很多，以律師承辦家事事件數年來的心得，除非女性對於法官的諭知不理不睬、不配合訴訟、態度強硬而讓法官產生壞印象之外，在家事案件勝訴的機率很高，以本案來說，如果妻子在法官面前表露出仍要維繫婚姻的意願，且不任意指責丈夫的不是，法官是否准許離婚，還是未知數。

(中時電子報)