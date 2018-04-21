雙重標準!？ 秘書長變輔選大將 蔡英文亮綠燈

2018年04月21日 00:02 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

接任總統府秘書長的陳菊可能兼任蘇貞昌競選總部主委？蔡英文總統遠在史瓦濟蘭受訪表示，不論哪黨都有前例可循。但2011年，馬英九競選連任時，當時總統府發言人羅智強辭職，擔任馬競選辦公室副執行長。竟遭民進黨告發羅智強涉嫌貪瀆，指羅領總統府的薪水去輔選。民進黨大玩「昨非今是」、「雙重標準」，蔡英文對陳菊帶職輔選贊同態度只是眾多案例之一。

蔡英文總統出訪史瓦濟蘭，在當地時間20日表示，陳菊擔任總統府秘書長是一個政治任命，在現行的制度底下，「也有一定的彈性，讓她能有一些政治角色的扮演」。並表示「歷來不論哪一黨執政，都有前例可循」，相信陳菊會做最適當的考量與拿捏好。

不過，政壇一傳出陳菊將接任蘇貞昌競選總部主委，立即引發前總統府副秘書長羅智強反彈，羅指出，當時他擔任總統府發言人，在辭職後擔任馬競選辦公室副執行長。竟遭民進黨誣告涉嫌貪瀆，指控領總統府薪水去輔選。如今，陳菊若以總統府秘書長職位去輔選蘇貞昌，羅智強放話「陳菊接任蘇貞昌的競選職務那一天，就是我告她的那一天。」

對民進黨「雙重標準」滿天飛，網友無奈建議：民進黨政府乾脆直接宣布「標準是我們定的，綠的做什麼都可以，非綠的一律不可以」，這樣比較快。

(中時電子報)