富邦悍將止敗 中信兄弟平聯盟前19場最糟戰績

2018年04月21日 00:31 中時電子報 蔡銘仁

富邦悍將本周前兩戰，連遭統一獅擊倒，打線連17局無得分，不過，他們今(20日)對戰中信兄弟，打線一掃低潮爆發，在胡金龍開轟領軍下，全隊9安攻得5分，加上先發洋投伍鐸繳7局失1分好投，終場富邦7比2贏球，輸球的中信19戰4勝15敗，尷尬締造隊史開季最低勝率紀錄。

富邦和中信的「金控大戰」，總能吸引不少關注，在周末前夕禮拜五晚上，6936名觀眾進到富邦主場新莊棒球場看球。悶了兩場的富邦，自然不能再讓球迷失望，前5局面對中信先發艾迪頓，靠胡金龍開轟領軍，攻得5分，終結連續17局無得分的窘境。

相較之下，中信受制伍鐸封鎖，7局僅打出5安、攻得1分，此後未再有分數進帳，眼睜睜看富邦止敗。中信苦吞五連敗，4勝15敗勝率2成11，追平1994年俊國熊和1996年興農熊所創，聯盟開季19場最慘戰績紀錄。

富邦悶了2場，此役打擊有所起色，總教練葉君璋認為，這歸功球員有努力想改變，尤其心態上變得比較不一樣，「這是場好比賽，感覺球隊有好的方向去走。」伍鐸投7局失1分，另有5K、1保送，拿到本季第3勝；艾迪頓投6局失4分，吞下第2敗。

單場4打數2安、1轟、2打點的胡金龍，獲選單場最有價值球員；他此役先發守左外野，因腳抽筋，提前退場休息，8下富邦就換范國宸代打。胡金龍認為，今天打擊手感不錯，照著計劃攻擊，以確實擊中球為主，也收到不錯的結果。

此役比賽後段，因鄭錡鴻8下對蔣智賢投出近身球，雙方板凳清空，險些引爆衝突。胡金龍認為，近身球容易導致受傷，是不太好，「看鄭錡鴻的控球，應該不至於那麼糟才對。」當下率先衝出休息室的的葉總則是有些不滿，「近身球可以丟，但做到剛好就好，不能無限擴張。」

(中時電子報)