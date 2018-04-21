對抗共軍武嚇 羅智強譏諷：有請閃兵二人組噴口水

林昶佐(左)和黃國昌被譏諷為閃兵二人組。 (資料照片)

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中時電子報
/綜合報導

行政院長賴清德近日多次自稱是台獨工作者，大陸解放軍即在福建外海實彈軍演，號稱針對「台獨」勢力發出訊息，表明解決台灣問題的決心。不過，蔡英文政府反批大陸是打「假訊息戰」、「稻草人戰」。對蔡政府耍嘴皮子壯膽，總統府前副秘書長羅智強反諷，「有黃國昌和林昶佐這閃兵二人組，老共200萬兵力，閃兵二人組用口水就把他們噴回去了！」

台灣民主基金會19日更公布「2018台灣民主價值與治理」民調，指出若因台灣宣布獨立導致中國攻打台灣，或是中國武統台灣，分別有55%及67.7%的民眾願為保衛台灣而戰。另，台南市議員質問官員會否讓自己或者孩子站在台海戰事第一線，台南官員多數舉手表示願意。均為賴清德「台獨論」撐腰，但真實情況可能不是綠營民調所顯示的。

時代力量主席黃國昌與立委林昶佐都強力鼓吹台灣獨立，不惜將兩岸推向戰爭邊緣。據了解，黃國昌根本免當兵，傳黃體檢兩眼裸視0.2（約近視300度），但卻被判定是「弱視」，只要當3個月國民兵。至於林昶佐，他自己承認大學時期為逃兵役曾力圖緩徵，想辦法延畢，但後來因焦慮症嚴重，才被判免兵役。所以，羅智強反諷黃國昌、林昶佐是閃兵二人組，請閃兵二人組用口水把老共200萬兵力噴回去了！

羅智強並提醒蔡英文政府「別忘了，我們還有個「技術顧問」在「西部超導」臥底，老共早就被我們滲透了啦！」

(中時電子報)

文章來源：野台臉書

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