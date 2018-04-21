丁守中滾輪運動健身 傳達堅持理念

2018年04月21日 09:01 中時電子報 綜合報導

台北市長參選人丁守中今天公布最新一波影音廣告，為展現健康活力，特別以「每天三分鐘 讓你消除鮪魚肚」為主題進行網路直播，丁守中也大秀肌肉，展現每天滾輪運動健身的成果。丁守中說，他透過滾輪、棒式（Plank）等運動訓練腹部核心肌群，消除腹部脂肪，就是因為天天堅持才能達到成效。因此也希望傳達「堅持讓台北更好」的核心理念，全力為市民拚台北驕傲。

丁守中今天在網路與FB直播，展現每天堅持運動的成效，也鼓勵大家一起來，每天三分鐘，消除鮪魚肚。他也同步公布最新的看板廣告，廣告中，丁守中做著棒式運動，專注地看著前方，底下喊出「堅持，就是要台北更好」。

丁守中說，他一路走來，始終如一，看著台北市容三十年不變，他十分感嘆。許多政治人物因害怕都更會得罪人，都不敢碰，但他認為，對的事情就要堅持，對市民有利的事情就是要堅持。因此新的看板廣告才以「堅持」傳達他個人理念。

丁守中現場也小露兩手，跟四位平均25歲的年輕人PK。丁守中受訪時表示，過去政治廣告都太死板了，而且大家對他的印象較為刻板，為了讓市民認識不一樣的他，這次特別拍了滾輪影片與Plank廣告，展現平時固定健身運動的一面，讓大家看到不一樣的丁守中。

(中時電子報)