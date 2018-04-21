丁守中滾輪運動健身 傳達堅持理念

丁守中透過滾輪、棒式（Plank）等運動訓練腹部核心肌群。(圖／丁守中辦公室 提供)

友善列印
中時電子報
綜合報導

台北市長參選人丁守中今天公布最新一波影音廣告，為展現健康活力，特別以「每天三分鐘 讓你消除鮪魚肚」為主題進行網路直播，丁守中也大秀肌肉，展現每天滾輪運動健身的成果。丁守中說，他透過滾輪、棒式（Plank）等運動訓練腹部核心肌群，消除腹部脂肪，就是因為天天堅持才能達到成效。因此也希望傳達「堅持讓台北更好」的核心理念，全力為市民拚台北驕傲。

丁守中今天在網路與FB直播，展現每天堅持運動的成效，也鼓勵大家一起來，每天三分鐘，消除鮪魚肚。他也同步公布最新的看板廣告，廣告中，丁守中做著棒式運動，專注地看著前方，底下喊出「堅持，就是要台北更好」。

丁守中說，他一路走來，始終如一，看著台北市容三十年不變，他十分感嘆。許多政治人物因害怕都更會得罪人，都不敢碰，但他認為，對的事情就要堅持，對市民有利的事情就是要堅持。因此新的看板廣告才以「堅持」傳達他個人理念。

丁守中現場也小露兩手，跟四位平均25歲的年輕人PK。丁守中受訪時表示，過去政治廣告都太死板了，而且大家對他的印象較為刻板，為了讓市民認識不一樣的他，這次特別拍了滾輪影片與Plank廣告，展現平時固定健身運動的一面，讓大家看到不一樣的丁守中。

(中時電子報)

對抗共軍武嚇 羅智強譏諷：有請… 驚！小英語帶玄機 賴清德可望出…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。