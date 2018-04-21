「女生都不希望嫁去鄉下嗎？」 女網友神解析

2018年04月21日 00:01 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

台灣的城鄉差距一直都在，許多出生在鄉下的人都會傾向在長大後到大城市生活，一來是相對便利，二來是工作機會多，就有一名網友在批踢踢(PTT)上發問「女生都不希望嫁去鄉下嗎？」沒想到這一個議題竟引起網友熱議。

網友在知名論壇PTT上發問，他表示自己出生在鄉下小鎮，也多多少少會感受到城鄉差距，另他也不禁感嘆，許多年輕女生都一個一個跑到大都市去了，也會順理成章地與城市男生結婚，導致鄉下的青壯年男子找不到老婆，最後他也向網友提問「是不是因為鄉下沒有大都市的方便，繁華，百貨公司，夜店等等，所以導致女生都不願在鄉下待呢？」

女網友神解析女性不願意到鄉下的原因。(圖/shutterstock)

沒想到這一個問題引起許多女網友的回應，不少人都歸咎於「鄉下地方的觀念越傳統，越是重男輕女，難怪女生不願意待在鄉下」，此外也有網友表示「問題在傳統觀念，非百貨專櫃」、被關在鄉下無依無靠，僅存的豬隊友還可能只會幫倒忙，腦子爬帶才願意嫁到鄉下去」、「恐怖的是鄉下長輩的一堆的低能觀念」、「鄉下恐怖的老觀念，女孩子還是不要嫁去太落後的地方，會吃很多苦的」、「生女的就會一直問妳要不要再生，生男的就不會講了！」、「鄉下有些老人的觀念真的很可怕」。

(中時電子報)