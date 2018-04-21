大甲媽回鑾彰化起駕順利 在民族路卻又爆推擠衝突

2018年04月21日 00:40 中時 吳敏菁

大甲媽從彰化市永樂街起駕回鑾，人潮擠得水洩不通。（吳敏菁攝）

大甲媽從彰化市永樂街天后宮在萬人擁簇下起駕。（吳敏菁攝）

大甲媽從彰化市永樂街天后宮在萬人擁簇下起駕，警力重鎮布署。（吳敏菁攝）

大甲鎮瀾宮媽祖回鑾，20日晚間進駐永樂街天后宮，吸引10萬信徒蜂擁，整條街擠得水洩不通，民眾絡繹不絕前往參拜媽祖，晚間11點05分，媽祖起駕，今年炸鞭炮，顏清標領軍，順利啟程，且速度飛快，人群也如潮水追著媽祖腳步快速前進，但到11點30分卻在民族路爆發兩派人馬衝突，打了將近10分鐘。

大甲媽進駐永樂街天后宮，深夜啟程，向來是轟動熱鬧、也是最常發生搶轎、打架滋事，今年彰化警方加強重點布署，投入500多名警力，形成守護的陣勢，成功地防杜滋事份子結群鬧事。

大甲媽回鑾進入彰化市，首波短暫衝突，發生在晚間7點多在彰化市大埔路，一群黑衣年輕人成群闖關強行要躦轎腳，警方阻隔，反手推擠警察，叫罵三字經，但在優勢警力防護下，沒有得逞，暴力行為馬上被制止、控制。

晚間9點多大甲媽進駐永樂街天后宮，人潮一波波來前來朝拜，鎮瀾宮在接近11點宣布大甲媽11點05分起駕，時刻一到，哨角想起，神教迅速啟程，警力也迅速隔開群眾，引導分道兩側。

今年嚴格管制晚間10以後燃放鞭炮，也形成最有秩序的一年，打破了永樂街天后宮起駕是「民生地下道」翻版，一行順利，但走到了民族路的南門市場口，道路狹小，神轎一停頓，突然又爆發了推擠衝突，兩派人馬不爽，叫罵起來，警力迅速趕到，揪出滋事分子，10分鐘內制止，但這一插曲，卻打破了本要創下最完美的紀錄。

(中時 )