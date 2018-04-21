《兩岸星期人物》跟著張勇打天下　海底撈最強女將楊小麗

2018年04月21日 08:11 中時電子報 何宜玲

海底撈創辦人兼董事長張勇。（取自微信公眾號）

海底撈自1994年創辦至今，已有24年歷史，不但是中國規模最大的餐飲連鎖企業之一，同時也是一家國際餐廳，在新加坡、美國、韓國以及台灣等地都有許多分店。號稱是海底撈第一副總的楊小麗，就在公司成立隔2年，她就進入海底撈工作至今，這位獵人頭公司高薪都挖不走的超強力女將，可以說跟著創辦人張勇一路走來，打拚的過程始終如一，讓人見到這位出身平凡的女子擁有非凡毅力的一面。

現年40歲的楊小麗在海底撈工作已經超過20個年頭，當時國中畢業的她不到18歲就進入了海底撈任職，但是她19歲就成為第一家店的店經理，21歲時就被指派去西安獨立管理一家店。出身平凡的她曾說過「離開海底撈什麼都不是」，從她過去的經歷看來，她幾乎和海底撈一起成長過來，包括後來學習電腦、進入北大光華管理學院讀ＥＭＢＡ，擁有了現代人眼中應有盡有的一切成就，她同時感激這些都是海底撈給她的。

楊小麗在接受媒體訪問時坦白說，就是跟對了老闆和企業，她付出了努力獲得回報，僅此而已。身為跟著創辦人張勇一路打拚過來的老將，給人的印象就是很能衝鋒前線。事實上，身高不到160公分的她，已經與身為教師的先生育有一對龍鳳胎，這可能顛覆一般大眾對職場女強人總是單身的刻板印象。

海底撈餐廳2017年8月進駐新竹大遠百，用餐還有撈麵秀。（本報系資料照片）

板橋大遠百海底撈。(圖/杜宜諳攝)

海底撈餐廳的火鍋湯底。(圖/中央社)

當楊小麗剛滿30歲的時候，她已經成為海底撈的唯一副總，總經理就是張勇，她底下有上萬名員工等著她發號施令。後來，海底撈品牌形象成功打開以後，她也接到很多來自獵頭公司的高薪＋優渥條件的挖角電話，但是在海底撈經歷和擁有的一切讓她堅決地拒絕了這些電話。

楊小麗認為，相較於外界可能會以比較世俗的觀點看待她在海底撈工作這麼長的時間，是以金錢物質來衡量。但是她認為比金錢更重要的是，創辦人張勇不斷讓她看到希望！因為張勇每個階段跟她說的，最後都真的實現了。這可能也是為什麼她很崇拜張勇，成為他頭號死忠粉絲，並且願意一路跟隨的最大原因。

海底撈餐廳經常有川劇變臉表演，讓用餐的顧客體驗中國人喜愛的飲食方式。(圖取自海底撈火鍋臉書)

直到2015年9月海底撈火鍋店才正式走進台灣。如今海底撈在台灣共有5家店面，作為一家大陸出身的人氣火鍋店，不論店內氣氛或經營風格都充滿濃濃的中國風，包括在店裡消費就可以觀賞同樣起源自四川成都的京劇變臉表演，也是大陸人喜愛和習慣的飲食方式，和台灣本土餐廳習慣的經營模式有些不同，但保留了來自當地的飲食文化和風格。

(中時電子報)