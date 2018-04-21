不用啪啪啪 這4招女性也能獲得高潮

示意圖（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

原來女性想獲得高潮不一定得靠做愛?沒有性行為就可以體驗終極的樂趣。以下是一些您可以達到高潮的最不尋常的方式：

1.深呼吸

密宗性愛(Tantric sex)近來很流行，有人聲稱精神冥想有可加強你的高潮並重新連接你的想法。

一些實踐的追隨者強調，他們可以通過深呼吸達到高潮。令人震驚的是，更有一對夫婦堅持 使用這種做法享受一天18小時的高潮。

2.睡覺

性學家Jess O'Reilly博士透露女性可以在睡眠中獲得高潮。她解釋說，如果你一段時間沒有發生性行為，你更有可能體驗到這種夜間娛樂。雖然打瞌睡時的高潮似乎很奇怪，但據說約有40％的女性在他們的生活中至少體驗過這些高潮。

3.耳語

有些人在舒緩的聲音中尋求快樂，有人認為，當他們在竊竊私語時，他們會在親密的地方感受到刺痛感。某些特殊情況下，有些人可以通過聽到別人聲音的聲音來達到高潮。

4.運動

許多人使用練習來加強他們的陰道肌肉。瑜伽和核心鍛煉對某些人來說可能會高潮。擁有核心高潮的人是當他們收縮他們的核心肌肉時，同時收縮他們的盆底肌肉。專家強調，性高潮是我們外陰區域的一種不自主的肌肉收縮，所以當我們收縮核心或盆底肌肉時，我們也可以模仿這種情況並帶來高潮反應。

(中時電子報)

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