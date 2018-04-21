高雄市長陳菊交棒許立明　花媽淚別感謝大家12年相挺

2018年04月21日 05:19 中時 王錦河

高雄市政府20日舉行市長交接典禮，在行政院副院長施俊吉（中）監交下，即將北上接任總統府祕書長的高雄市長陳菊（右）將市長印信移交給代理市長許立明（左）。（王錦河攝）

高雄市政府20日舉行市長交接典禮，即將北上接任總統府祕書長的高雄市長陳菊（左）將市長印信交給代理市長許立明（右），坐在台上的許立明全程正襟危坐，神情嚴肅。（王錦河攝）

高雄市政府20日舉行市長交接典禮，即將北上接任總統府祕書長的高雄市長陳菊（前排左）將市長印信交給代理市長許立明（右），兩人在台上一同向大家鞠躬致謝，從動作、抿嘴神情到目光都一致。（王錦河攝）

高雄市政府20日舉行市長交接典禮，即將北上接任總統府祕書長的高雄市長陳菊將市長印信交給代理市長許立明，市府一樓中庭湧入大批賓客觀禮。（王錦河攝）

高雄市政府20日舉行市長交接典禮，即將北上接任總統府祕書長的高雄市長陳菊將市長印信交給代理市長許立明，市府一樓中庭湧入大批賓客觀禮。（王錦河攝）

高雄市政府20日舉行市長交接典禮，即將北上接任總統府祕書長的高雄市長陳菊 （如圖）將市長印信交給代理市長許立明，會中陳菊數度哽咽落淚，直說道別很困難。（王錦河攝）

高雄市政府20日舉行市長交接典禮，即將北上接任總統府祕書長的高雄市長陳菊（如圖）將市長印信交給代理市長許立明，會中陳菊數度哽咽落淚，直說道別很困難。（王錦河攝）

高雄市政府20日舉行市長交接典禮，即將北上接任總統府祕書長的高雄市長陳菊將市長印信交給代理市長許立明（如圖），坐在台上的許立明全程正襟危坐，神情嚴肅。（王錦河攝）

高雄市政府20日舉行市長交接典禮，即將北上接任總統府祕書長的高雄市長陳菊（左）將市長印信交給代理市長許立明（右），許立明在台上宣誓就職。（王錦河攝）

高雄市政府20日舉行市長交接典禮，即將北上接任總統府祕書長的高雄市長陳菊將市長印信交給代理市長許立明（中），許立明在台上宣誓就職。（王錦河攝）

高雄市政府20日舉行市長交接典禮，即將北上接任總統府祕書長的高雄市長陳菊將市長印信交給代理市長許立明，市府一樓中庭湧入大批賓客觀禮。（王錦河攝）

高雄市政府20日舉行市長交接典禮，即將北上接任總統府祕書長的高雄市長陳菊將市長印信交給代理市長許立明，市府一樓中庭湧入大批賓客觀禮。（王錦河攝）

高雄市政府20日舉行市長交接典禮，即將北上接任總統府祕書長的高雄市長陳菊將市長印信交給代理市長許立明（左），許立明致詞時感謝陳菊對年輕人的提攜栽培。（王錦河攝）

高雄市政府20日舉行市長交接典禮，即將北上接任總統府祕書長的高雄市長陳菊（左）將市長印信交給代理市長許立明（右），坐在台上的許立明全程正襟危坐，神情嚴肅，陳菊一度眼望許立明。（王錦河攝）

高雄市政府20日舉行市長交接典禮，即將北上接任總統府祕書長的高雄市長陳菊（左）將市長印信交給代理市長許立明（右），兩人在台上一同向大家鞠躬致謝。（王錦河攝）

高雄市政府20日舉行市長交接典禮，即將北上接任總統府祕書長的高雄市長陳菊（中）將市長印信交給代理市長許立明（右），兩人在台上一同向大家鞠躬致謝。（王錦河攝）

高雄市政府20日舉行市長交接典禮，即將北上接任總統府祕書長的高雄市長陳菊（右）將市長印信交給代理市長許立明（左），許立明送給陳菊「真愛高雄」鐳雕藝術品，烙印懷念我們共同打拼的每一個日子，藝品刻畫12年來各項高雄建設。（王錦河攝）

高雄市政府20日舉行市長交接典禮，即將北上接任總統府祕書長的高雄市長陳菊（中）將市長印信交給代理市長許立明（左），副市長史哲（右）代表市府團隊致贈陳菊原住民皮雕，象徵原住民祖靈庇佑，祝福她北上順利完成新的挑戰。（王錦河攝）

高雄市政府20日舉行市長交接典禮，即將北上接任總統府祕書長的高雄市長陳菊（右）將市長印信交給代理市長許立明，前鎮大氣爆重傷機車行老闆徐晏祥（中）上台獻花給陳菊，令她感動落淚並趨前擁抱徐。（王錦河攝）

高雄市政府20日舉行市長交接典禮，即將北上接任總統府祕書長的高雄市長陳菊（右二）將市長印信交給代理市長許立明，前鎮大氣爆重傷機車行老闆徐晏祥（左二）上台獻花給陳菊，令她感動落淚並趨前擁抱徐。（王錦河攝）

高雄市政府20日舉行市長交接典禮，前鎮大氣爆重傷機車行老闆徐晏祥（左）上台獻花給即將接任總統府祕書長的高雄市長陳菊（右），令她感動落淚。（王錦河攝）

高雄市政府20日舉行市長交接典禮，即將北上接任總統府祕書長的高雄市長陳菊（右）將市長印信交給代理市長許立明，包括法制局長陳月端（左）等市府同仁陸續上台獻花給陳菊，令陳菊感動擁抱同仁。（王錦河攝）

高雄市政府20日舉行市長交接典禮，即將北上接任總統府祕書長的高雄市長陳菊將市長印信交給代理市長許立明（中），台下的許立明起身觀看市府同仁獻花給陳菊。（王錦河攝）

高雄市政府20日舉行市長交接典禮，即將北上接任總統府祕書長的高雄市長陳菊（中）將市長印信交給代理市長許立明（中偏左），陳許2人入場時向前排起身歡迎的眾人逐一握手致意。（王錦河攝）

高雄市政府20日舉行市長交接典禮，在行政院副院長施俊吉監交下，21日即將北上接任總統府祕書長的高雄市長陳菊將市長印信移交給代理市長許立明，陳菊致詞時數度哽咽落淚，強調說再見很困難，現場離情依依，她誇讚許立明能承擔大任，交棒給許她很放心。

高雄市長交接典禮20日在市府中庭舉行，市府團隊和眾多賓客約800人一同觀禮，在高雄執政長達12年的陳菊致詞時感謝12年來市民相挺，當她說到「天下沒有不散的筵席」時一度哽咽，強調要跟大家說再見是很困難的事，會中陳菊數度哽咽落淚；她說高雄是她的家，北上任務告一段落後，她將再回到高雄。會後面對媒體聯訪，她讚揚許立明行事冷靜，做事認真，能承擔大任，且對市政非常熟悉，交棒許立明她很放

心，相信他會如期如質完成任內建設。

坐在台上的許立明全程正襟危坐，神情嚴肅，致詞時他向陳菊深深一鞠躬，感謝陳菊12年對高雄的貢獻，且對年輕人提攜栽培，他表示，未來8個月他會延續市府團隊既定政策，如期如質完成高雄各項重大建設，請菊姊放心。

許立明代表市府團隊致贈「真愛高雄」鐳雕藝品給陳菊，烙印懷念我們共同打拼的每一個日子，藝品刻畫12年來包括高雄市圖總館、高雄展覽館、港埠旅運中心、海洋流行音樂中心、水岸輕軌等亞洲新灣區各項高雄重大建設。

當年前鎮大氣爆重傷的機車行老闆徐晏祥也上台獻花給陳菊市長，令她感動不停落淚，陳菊趨前擁抱徐晏祥，場面溫馨感傷。

陳菊交接歡送會上，警方出動大批警力維安管制現場，不少無法進入的群眾在場外抗議，統促黨發言人璩美鳳現身會場並在會後欲趨前向陳菊致意，卻遭員警架離，滿臉是汗珠的她憤而向媒體控訴市府宛若戒嚴，不排除驗傷提告。

在眾人簇擁下陳菊走出市府，與會人士夾道歡送並爭相和她握手，許立明跟在陳菊身後一路相送，上車離去前，陳菊拱手向大家道別。

(中時 )