4月21日三大報頭版要聞

三大報頭版要聞

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中時電子報
綜合報導

@中國時報

軍改決戰臨時會 混戰下付委 26日排審

為了軍人年改，立院再次大亂鬥！立法院院會昨在混亂中，將攸關軍改的《陸海空軍軍官士官服役條例》修正草案完成付委。民進黨立院黨團總召柯建銘評估，25日排公聽會，隔天進行大體討論，再下一周輪國民黨當召委，還有3次機會開公聽會。

華為、中興、聯想 涉經濟間諜

繼美國商務部對中興通訊發布7年禁制令後，美國會「美中經濟與安全審查委員會」（USCC）昨發布報告，指控大陸政府「可能」採多種形式支持企業進行間諜活動，推動戰略目標，被點名企業包括華為、中興通訊（ZTE）及聯想。

基層警消調俸額 月增1370元

為降低年改警消反彈，內政部擬修改現行「警察人員人事條例」第22條，有關「俸表」部分，將警正四階以下基層警消的最高俸額提升1級，從現行的500調整為525，預估有6萬5000名以上資深基層警消可以受惠；內政部長葉俊榮表示，調整俸額後警消人員每月所得可增加1370元，月退休金也會增加1600元。

只有錯置的資源 沒有廢棄物

前言：循環經濟有別於傳統線性經濟模式，是一種資源可回復、可再生的經濟和產業系統，歐美先進國家都極力推動中。台灣地小人稠又缺乏天然資源，近年來產業轉型升級停滯，循環經濟提供了新的視野與解方。　目前企業界憂心的缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才，循環經濟兼顧在地就業與能源自主商業模式，實踐大自然法則「只有放錯地方的資源，沒有真正的廢棄物」，是改造台灣契機。中國時報長期關注國家經濟發展，特別在世界地球日前夕舉辦循環經濟論壇，催生台灣零廢棄新願景。

@旺報

機電商會駐台辦 高偉將接副主任

做為大陸第一家派駐台灣的經貿團體機構──中國機電產品進出口商會台北辦事處，從去年6月副主任蔡其泉退休之後，遺缺持續空懸。但據了解，該職位新人選近日已正式拍板，將由機電商會副會長高偉5月正式來台接任，顯示在兩岸《惠台31項措施》的方針背景，加上陸方仍繼續派出相應層級人員赴任，凸顯兩岸民間產業的經貿合作交流仍熱絡不斷。

抗議中國台灣 貿協缺席食博會開幕

兩岸關係不佳，在國際性活動的矛盾尤其尖銳。台灣經濟部的半官方單位「對外貿易協會」，19日至21日率多家廠商參加在大陸江蘇淮安舉辦的國際食品博覽會，但在展館外的看板介紹中，被冠上「中國台灣」，因而向主辦方抗議要求刪除，最終遭拒，貿協代表因而缺席與大陸官員同台的所有場合，表達抗議。

陸再加碼 對美漿粕實施反傾銷

中美貿易戰持續升溫，在近日雙方接連相互祭出「反傾銷」報復後，昨大陸商務部再加碼宣布，認定原產於美國、加拿大及巴西的進口漿粕存在傾銷行為，導致大陸國內產業受到實質損害，決定對其實施反傾銷措施。

華西街鄉音變了

兩岸情勢緊繃、而台灣夜市起源之一的華西街夜市，卻也因陸配和各國配偶進駐而有了改變。陸配在其中做起了小生意成了大宗，讓華西街和過去相較不論是口味還是口音，都有了和過去很大的不同。

@工商時報

12檔高殖利率 逆勢衝

台股受台積電下修全年展望影響，遭遇劇烈亂流，法人指出，短線落跑熱錢先殺電子權值股，但傳產、金融股較不受影響，搭配高現金殖利率篩選，仍可望找出攻守兼具的優質標的。

電子報喜 3月外銷訂單黑翻紅

電子產品接單優於預期，3月外銷訂單由黑翻紅。經濟部昨（20）日發布3月外銷訂單，在全球景氣回升、出口好轉帶動下，3月外銷訂單423.8億美元，創下歷年同月新高，年增3.1％。

美禁令無轉圜 中興恐陷休克

美國對中興通訊下達禁售令後，美國商務部官員昨（20）日進一步指出，此案要嚴格地等到7年後才能協商。中興通訊董事長殷一民則控訴，禁令恐導致中興「休克」。

阿里併中天微 加速參與中國芯

阿里巴巴加速參與「中國芯」推進。在中興通訊遭美制裁後，阿里巴巴昨（20）日宣布併購大陸唯一自主嵌入式CPU IP Core公司中天微系統，宣示投入本土晶片業。這是阿里巴巴投資的第6家晶片公司，之前，阿里已投資寒武紀、Barefoot Networks、深鑒、耐能（Kneron）、翱捷科技（ASR）。

(中時電子報)

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