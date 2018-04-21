美年度人權報告 關切台灣司法獨立與外勞

2018年04月21日 08:11 中時 江靜玲

美國國務院今天公布2017人權報告，關切台灣司法獨立和外勞，指出台灣最重要的人權問題為腐敗和剝削外勞，包括強迫勞動。

國務院在這份最新出爐的報告中說，台灣是一個言論自由的國家，但腐敗和透明度值得留意。報告指出，台灣司法部和其下屬反腐敗機構負責打擊官員腐敗，一些法律學者和政客指出，台灣司法部的獨立性不足，並對政治人物進行出乎政治動機的調查。

報告並再次點名台灣的外勞保障與剝削問題，指出台灣勞工法未包括從事家政工作者，使他們容易受到勞動剝削。這些強迫勞役最常發生在家政服務、農漁業、製造業和建築等行業，其中又以外國勞工最易受到強迫勞役，尤其是在台灣漁船工作的船員。

報告說，台灣法律雖然禁止一切形式的強制勞動，也制定處罰細則，但因判決多屬輕罪或僅處以罰款，不足發揮有效威懾作用。報告指出，這類強制勞動常發生在家政服務、農漁業、製造業與建築業等行業，外勞最容易遭到剝削。

報告引述宗教領導人對台灣法律未能保障家政工作者和看護人員每周可有一天休息日，使這些勞工的宗教敬拜受限，持續表達關切。報告指出，這對台灣23萬1千名的外籍護理人員和家政工人影響尤其明顯，這些主要來自印尼和菲律賓的天主教和回教外勞，希望或相信每周必須有一天參與宗教敬拜。

此外，這份報告並注意到台灣工會的密度僅5.8%，遠低於經濟合作暨發展組織（OECD）的16%平均值；女性在職場的升遷率比男性低，平均薪資也只有男性的83%。

美國國務院依據美國法律，每年發布人權報告，以利美國國會和行政部門官員在提供安全和發展援助、貿易交易，以及其他雙邊關係問題時，充分了解各國的人權狀況。

(中時 )