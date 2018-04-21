漫威英雄淪配角站一邊惹議 炎亞綸神救援還原始末

對於漫威英雄赴上海宣傳被指不受尊重，炎亞綸也還原事件始末。(圖/愛奇藝微博、炎亞綸臉書)

友善列印
中時電子報

《復仇者聯盟3：無限之戰》，在上海迪士尼舉行漫威電影10週年記者會，先是主辦單位要求大合照時，漫威英雄竟被迫「靠邊站」，接著陳奕迅不識這幾位超級英雄頭銜，接連荒謬行徑激怒漫威迷，並留言砲轟要求道歉，對此人也在場的炎亞綸緩頰都是誤會。

根據《聯合報》報導，炎亞綸表示主持人先介紹五位英雄出場，接著才依序介紹他們出場，再由出席歌手和漫威英雄做問答，問完後準備留影合照時，原先是按照當時站的順序拍照，小勞勃道尼也一直站在中間位置，應該是後來拍完照後跟眾人握手致意時，才跑到最旁邊的位置，至於當時主持人向漫威英雄表示「would you mind step aside（請你們站一邊）」，炎亞綸緩頰「主持人是要請全部人往旁邊移動，讓攝影師能抓到好角度拍照，不是單指小勞勃道尼，不會有人白目到把主角請到最旁邊，應該是表達的意思不清楚」。

至於陳奕迅脫口而出：「他們叫什麼來著？Superman？嗯Superheroes，Whatever」，語意讓漫威迷留言漫罵，直呼不尊重這些遠道而來的超級貴賓，尤其提到的「超人」，還是漫威死對頭要角，對此炎亞綸表示台下粉絲有糾正他，才立即改口說Superheroes，至於蹦出「Whatever」似乎有點輕蔑，他表示這是陳奕迅隨興的一面，絕對沒有任何不敬的意思。

(中時電子報)

Kiwebaby赴韓整形失敗 爆腫臉過…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。