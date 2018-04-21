漫威英雄淪配角站一邊惹議 炎亞綸神救援還原始末

2018年04月21日 07:46 中時電子報 蘇士亨

《復仇者聯盟3：無限之戰》，在上海迪士尼舉行漫威電影10週年記者會，先是主辦單位要求大合照時，漫威英雄竟被迫「靠邊站」，接著陳奕迅不識這幾位超級英雄頭銜，接連荒謬行徑激怒漫威迷，並留言砲轟要求道歉，對此人也在場的炎亞綸緩頰都是誤會。

根據《聯合報》報導，炎亞綸表示主持人先介紹五位英雄出場，接著才依序介紹他們出場，再由出席歌手和漫威英雄做問答，問完後準備留影合照時，原先是按照當時站的順序拍照，小勞勃道尼也一直站在中間位置，應該是後來拍完照後跟眾人握手致意時，才跑到最旁邊的位置，至於當時主持人向漫威英雄表示「would you mind step aside（請你們站一邊）」，炎亞綸緩頰「主持人是要請全部人往旁邊移動，讓攝影師能抓到好角度拍照，不是單指小勞勃道尼，不會有人白目到把主角請到最旁邊，應該是表達的意思不清楚」。

至於陳奕迅脫口而出：「他們叫什麼來著？Superman？嗯Superheroes，Whatever」，語意讓漫威迷留言漫罵，直呼不尊重這些遠道而來的超級貴賓，尤其提到的「超人」，還是漫威死對頭要角，對此炎亞綸表示台下粉絲有糾正他，才立即改口說Superheroes，至於蹦出「Whatever」似乎有點輕蔑，他表示這是陳奕迅隨興的一面，絕對沒有任何不敬的意思。

(中時電子報)