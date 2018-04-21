他染愛滋憤世嫉俗 到處約砲「散播愛」

男子多年前與人無套3P，不慎染上愛滋，從此憤世嫉俗，四處散播病毒。(示意圖/達志影像)

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中時電子報
/綜合報導

大陸社群網站近日出現一群憤世嫉俗的愛滋病患者，他們成群結黨，專門到處找人「啪啪啪」散播病毒，還囂張互相分享傳染愛滋的成果及照片，消息一出，大陸網民紛紛怒斥「根本是一群畜牲！」

綜合陸媒報導，桂林一名蔣姓男子多年前玩無套3P，不慎染上愛滋病，從此男女不拘，四處約砲、買春，大肆散播病毒，時間長達4年，直到2016年才被逮捕，被依傳播性病罪起訴，日前法院一審判處蔣男2年有期徒刑，罰8000元人民幣(約新台幣3萬7千元)

蔣男散播病毒期間，曾在網路寫下「我這麼年輕不甘心」、「我現在每天都約炮感染更多人，來者不拒！你們不是喜歡無套嗎？讓你們這群SB都感染愛滋病去死！哈哈哈！」，字裡行間充滿報復社會意味。

但蔣男疑似並非唯一「散播愛」案例，有網友在微博「關愛老實人」爆出驚悚消息-網上有一個成員多達上百人的團體，專門以散播性病為樂，從流出群組截圖可以得知，其中一名成員在群組表示「成功傳染愛滋給一名大二女孩」、「過程中成功把她下體弄破後，摘掉避孕套」、「這次不中就天理難容了！」傳照片分享戰果，行徑令人髮指。

群組一曝光，引起大陸網友一片嘩然，留言大罵「這種人太賤了」、「冤冤相報何時了」、「真的讓人細思極恐」

(中時電子報)

男子散播愛滋被逮後，近日大陸網路又出現另一批疑散播性病的團體，引起熱議。(翻攝微博)
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