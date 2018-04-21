遣送回台「好開心」 詐騙疑犯討酒喝調戲空姐

洪姓嫌犯（左）自行花7萬多元買機票返台，他對空姐被調戲一事表示不知情。（陳慶居攝）

友善列印
中時電子報
、中國時報／
近50名台籍詐騙集團成員歐洲落網後，分兩批遣送回台，其中第一批30多名20日抵台後隨即送往苗栗縣警察局歸案展開調查，訊後移送檢方，有犯嫌不忘拿著行李隨行。（中央社）

今年初在波蘭落網的台籍詐騙集團成員，首批34人昨（20日）遣返抵台，搭機過程有人要酒喝被拒，竟然出言調戲空姐，一副開心出國旅遊模樣，態度囂張。苗栗檢方漏夜偵訊，晚間近11時聲押33人，懷孕4個月的女成員以新台幣10萬元交保。

這批詐騙集團成員分別從德國法蘭克福及奧地利維也納遣返台灣，下機入境後即遭苗栗警方帶回，下午陸續移送苗栗地檢署複訊，由於人數眾多，檢方出動7名檢察官分頭訊問，至深夜11時許，除一名懷有4個月身孕女子以10萬元交保，其餘33人全數聲押。

華航機組員透露，這些成員得知目的地是台灣，即使判刑罪刑也不重，部分態度顯得囂張，機上3名坐商務艙的成員，開口向空姐要酒喝，被拒絕後大感不爽，於是用言語戲謔空姐，言談內容連其他乘客都不舒服。

還有人向空服員要口罩，大言不慚表示，難道不知道他在台灣有很多粉絲，一定要戴口罩，而身懷六甲的女嫌犯，是夫妻檔一起犯案，聲稱詐騙賺奶粉錢比較快，忝不知恥的內容不一而足。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

他染愛滋憤世嫉俗 到處約砲「散… 女網友甜喊這8秒 工程師40萬飛了

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。