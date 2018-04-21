遣送回台「好開心」 詐騙疑犯討酒喝調戲空姐

2018年04月21日 08:47 中時電子報 張達智 、中國時報／ 陳慶居 、 馬瑞君 、 朱真楷 、中國時報／

近50名台籍詐騙集團成員歐洲落網後，分兩批遣送回台，其中第一批30多名20日抵台後隨即送往苗栗縣警察局歸案展開調查，訊後移送檢方，有犯嫌不忘拿著行李隨行。（中央社）

今年初在波蘭落網的台籍詐騙集團成員，首批34人昨（20日）遣返抵台，搭機過程有人要酒喝被拒，竟然出言調戲空姐，一副開心出國旅遊模樣，態度囂張。苗栗檢方漏夜偵訊，晚間近11時聲押33人，懷孕4個月的女成員以新台幣10萬元交保。

這批詐騙集團成員分別從德國法蘭克福及奧地利維也納遣返台灣，下機入境後即遭苗栗警方帶回，下午陸續移送苗栗地檢署複訊，由於人數眾多，檢方出動7名檢察官分頭訊問，至深夜11時許，除一名懷有4個月身孕女子以10萬元交保，其餘33人全數聲押。

華航機組員透露，這些成員得知目的地是台灣，即使判刑罪刑也不重，部分態度顯得囂張，機上3名坐商務艙的成員，開口向空姐要酒喝，被拒絕後大感不爽，於是用言語戲謔空姐，言談內容連其他乘客都不舒服。

還有人向空服員要口罩，大言不慚表示，難道不知道他在台灣有很多粉絲，一定要戴口罩，而身懷六甲的女嫌犯，是夫妻檔一起犯案，聲稱詐騙賺奶粉錢比較快，忝不知恥的內容不一而足。

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(中時電子報)