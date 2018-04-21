取消返鄉領獎的娜塔莉波曼 竟惹怒以色列政府？

以色列出生、知名美國女明星娜塔莉波曼，近日無端捲入以色列政治口水戰。（圖/路透社）

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中時電子報

據英國衛報（The Guardian）報導，曾主演《星際大戰》（Star Wars）的艾米達拉女王（Padmé Amidala）、《黑天鵝》（Black Swan）等多部熱門電影，美籍以色列裔女演員娜塔莉波曼（Natalie Portman），前日獲提名以色列創世紀獎（Genesis prize）。本欲返鄉參加頒獎典禮的她，傳出臨時因「個人因素」取消行程，卻沒想到此舉惹怒了以色列官方和國會議員，甚至有議員要求取消她的國籍，讓原先美好的得獎蒙上一層陰影。

娜塔莉的發言人表示，「之所以臨時取消，（娜塔莉）認為近期以色列許多行為，讓她大受打擊，因而使她決定，短期內將不會在以色列出席任何公開活動。」雖然並未指名道姓是哪件事情，但外媒認為，很可能跟以色列先前強力鎮壓加薩走廊（Gaza），導致多名巴勒斯坦民眾死傷的事件有關。

現年36歲、本名娜塔-李·赫許勒（Neta-Lee Hershlag）的娜塔莉波曼，出生於以色列耶路撒冷，父親是以色列的生育醫師、母親是美國人，3歲時隨父母移民美國，居住在華盛頓特區（Washington D.C.），後長居紐約長島。童星出道的她，卻沒有放棄學業，2003年從名校哈佛大學（Harvard University）畢業，取得心理學學士；隔年回到故鄉的耶路撒冷希伯來大學（Hebrew University of Jerusalem）攻讀碩士。擁有語言天份的她，除了能通英文和希伯來文外，還自學法、日、德和阿拉伯文。知名作品除《星際大戰》系列，還包含《飯飯之交》、《雷神索爾》、《偷情》等多部。

#timesup

Natalie Portman (@natalieportman) 分享的帖子 ·

對於娜塔莉的發言，讓執政的以色列聯合黨（Likud party）議員哈森（Oren Hazan）非常不滿，要求撤銷她的以色列國籍。極右派的文化部長芮格芙（Miri Regev）也透過自己的推特，抨擊娜塔莉的決定和言論，認為她已淪為反以色列人士的手中，讓一樁本來立意良善的獎項，卻因為無意義的口水戰，蒙上一層厚厚的陰影。

(中時電子報)

文章來源：Natalie Portman pulls out of Israel award due to 'distressing recent events' there

文章來源：The Israeli government denounced Natalie Portman because she won't accept an award there

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