金正恩放棄核試改拼經濟 北韓核武研發全紀錄

朝鮮決定不再繼續研發核武，並將廢棄圖中的豐溪里核子試驗場。（圖/翻攝Google Map 107年4月21日）

友善列印
中時電子報

據《中央社》報導，朝鮮中央通訊社今天報導，領導人金正恩宣布平壤將不再進行核試或試射洲際彈道飛彈，並將關閉核武試驗場，為朝鮮半島局勢再添戲劇性發展。

以下是朝鮮飛彈計畫發展與核試大事記。

-1970年代末：北韓開始製造蘇聯「飛毛腿B型」飛彈，射程300公里，1984年試射。

-1987-1992年：開始研發各類飛彈，包括「飛毛腿C型」射程500公里；「蘆洞1號」射程1,300公里；「大浦洞1號」射程2,500公里；「舞水端1號」射程3000公里；「大浦洞2號」射程6,700公里。

-2006年10月9日：朝鮮進行第1次地下核子測試。

-2009年5月25日：朝鮮進行第2次地下核子測試，威力是第1次的數倍。

-2013年2月12日：第3次地下核試爆。

-2016年1月6日：第4次地下核試爆，並稱為氫彈，但這種說法遭到大多數專家的質疑。

-2016年3月9日：金正恩宣稱朝鮮成功將熱核彈頭小型化。

-2016年4月23日：試射潛射彈道飛彈（SLBM）。

-2016年8月3日：發射彈道飛彈，首次直接落入日本經濟海域。

-2016年9月9日：第5次核試。

-2017年2月12日：美國總統川普就任後，朝鮮首次飛彈試射，接著在這一年內試射飛彈16次。

-2017年9月3日：朝鮮試爆氫彈，為歷年來第6次核試，也是威力最強大的一次。

-2017年11月29日：朝鮮宣布成功測試射能打擊美國全境的洲際彈道飛彈（ICBM）。

-2018年4月20日：金正恩宣布，核子武器實戰化事業已完成驗證，在此情況下，朝鮮不必再進行任何核試及試射中遠程、洲際彈道飛彈，決定關閉北部豐溪里核武試驗場。

(中時電子報)

文章來源：金正恩棄核試 北韓核武相關大事記

取消返鄉領獎的娜塔莉波曼 竟惹…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。