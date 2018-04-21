金正恩放棄核試改拼經濟 北韓核武研發全紀錄

2018年04月21日 09:21 中時電子報 喻華德

據《中央社》報導，朝鮮中央通訊社今天報導，領導人金正恩宣布平壤將不再進行核試或試射洲際彈道飛彈，並將關閉核武試驗場，為朝鮮半島局勢再添戲劇性發展。

以下是朝鮮飛彈計畫發展與核試大事記。

-1970年代末：北韓開始製造蘇聯「飛毛腿B型」飛彈，射程300公里，1984年試射。

-1987-1992年：開始研發各類飛彈，包括「飛毛腿C型」射程500公里；「蘆洞1號」射程1,300公里；「大浦洞1號」射程2,500公里；「舞水端1號」射程3000公里；「大浦洞2號」射程6,700公里。

-2006年10月9日：朝鮮進行第1次地下核子測試。

-2009年5月25日：朝鮮進行第2次地下核子測試，威力是第1次的數倍。

-2013年2月12日：第3次地下核試爆。

-2016年1月6日：第4次地下核試爆，並稱為氫彈，但這種說法遭到大多數專家的質疑。

-2016年3月9日：金正恩宣稱朝鮮成功將熱核彈頭小型化。

-2016年4月23日：試射潛射彈道飛彈（SLBM）。

-2016年8月3日：發射彈道飛彈，首次直接落入日本經濟海域。

-2016年9月9日：第5次核試。

-2017年2月12日：美國總統川普就任後，朝鮮首次飛彈試射，接著在這一年內試射飛彈16次。

-2017年9月3日：朝鮮試爆氫彈，為歷年來第6次核試，也是威力最強大的一次。

-2017年11月29日：朝鮮宣布成功測試射能打擊美國全境的洲際彈道飛彈（ICBM）。

-2018年4月20日：金正恩宣布，核子武器實戰化事業已完成驗證，在此情況下，朝鮮不必再進行任何核試及試射中遠程、洲際彈道飛彈，決定關閉北部豐溪里核武試驗場。

(中時電子報)