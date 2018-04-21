Avicii驟逝震驚全球！必聽5首歌不可不知

2018年04月21日 09:45 中時電子報 盧怡秀 ／綜合報導 ／綜合報導

瑞典知名DJ Avicii驚傳20日在阿曼過世的噩耗，讓全球樂迷不敢置信，年僅28歲的他在2年前宣布退休，當時就已在EDM圈投下一枚震撼彈，如今他驟逝的消息曝光，更讓許多粉絲與樂壇人士都措手不及；而過去Avicii製作出無數膾炙人口的歌曲，現在就來回顧他這傳奇一生中，絕對不可不聽的5首。

Avicii在2008年時受到DJ Tiesto的提攜出道，2011年一曲《Levels》爆紅，這首神曲迅速攻佔各大音樂排行版，並席捲全球，幾乎每個人都會哼上一段；美國歌手Flo Rida的《Good Feeling》也曾擷取此首歌曲的片段。

讓Avicii爆紅的《Levels》。（影／YouTube）

2013年Avicii推出的《X You》則是他實行的全球音樂計畫，讓世界各地喜歡音樂的人上傳自己的音樂，不論任何樂器、音效、旋律甚至人聲都可，Avcii將其所有串聯在一起後再製而推出，成為全世界第一首「全民參與製作」的音樂。

Avicii廣邀全世界喜愛音樂的人上傳音檔，他將其串聯推出《X You》。（影／YouTube）

而讓Avicii再度登上顛峰的《Wake me up》同樣在2013年釋出，這首結合鄉村藍調、搖滾的電子音樂，一推出就受到全球樂迷的推崇，更成為當年瑞典Spotify年度最高點播歌曲第一名。

《Wake me up》是讓Avicii再次登上顛峰的一首歌！（影／YouTube）

2014年Avicii推出的《The Nights》是他在經歷一場大病後的創作，DJ生活因為四處巡演，加上創作壓力，他酗酒多時後身體出現狀況，更動了膽囊手術；大病初癒後的他創作了這首講述人生只有一回的大作。

《The Nights》是Avicii大病初癒後創作的歌曲。（影／YouTube）

2017 年中，Avicii推出了全新專輯《AVĪCI》，他曾告訴歌迷這是他認為最棒的專輯之一，其中首打《Without you》早在他未退休前的演出種都已經搶先釋出，不過直到正式上架推出後，短短幾小時造成轟動；除此之外，同張專輯中，找來Rita Ora的《Lonely Together》也是點擊率居高不下。

2017年Avicii推出全新專輯，《Without you》是他嘔心瀝血之作。（影／YouTube）

同場加映，Coldplay的《Hymn for the weekend》，找來Avicii製作混音，成為超紅單曲。（影／YouTube）

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(中時電子報)