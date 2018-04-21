穿綠衣領500！PTT爆422造勢遊行徵走路工

PTT爆422造勢遊行徵走路工。(擷取自PTT)

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中時電子報

今凌晨有網友在PTT詢問「有沒有422走路工的八卦」他表示剛好看到LINE群組有人在徵走路工，訊息內容提到「04/22造勢遊行(非拍片)」需著綠色服飾或綠色配件，費用500現金不用勞報，視覺需在25至45歲，引發網友熱議。但網友不滿「半天才500，連車馬費都不夠，沒便當又沒勞保」、「比基本時薪還低」，怒批這是「物價上漲，薪資不漲的鐵證」。

PTT網友貼出「04/22造勢遊行(非拍片)」截圖，若在網路搜尋「422遊行」多是有意參選台北市長的綠委姚文智發起422反柯遊行新聞，姚文智的遊行時間從下午1點半從民權公園集結，經松山機場、再沿光復北路、光復南路經大巨蛋，終點為國父紀念館。而LINE上的訊息則顯示，時間為下午1點集合，從北市松山區走到國父紀念館。

按照LINE上網址搜尋，真的出現「0422遊行造勢活動500$」但截至出稿時間，該社團僅29人。網友除了痛批「視覺要25~45，是歧視老人嗎？！」、「10-20年前就500了，薪資凍漲」、「4.5小時才500，低於法定最低薪資」，另外有網友也質疑「這沒來源會被告的機率很高」、「如果是反串，小心被吉」。

致電姚文智國會研究室，內部員工表示，不知情，會去瞭解狀況，稍晚再回覆。

(中時電子報)

文章來源：PTT

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