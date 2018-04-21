與大谷同世代強投 藤浪控球糟被下放二軍

藤浪昨對巨人控球問題再現，自己把自己投倒。(截自日本雅虎體育)

友善列印
中時電子報

阪神虎的藤浪晉太郎當初高中時，名氣比大谷翔平更響亮，然而，如今兩人命運卻大不同，藤浪昨先發對戰讀賣巨人吞敗，且控球問題再度浮現，用120球苦撐到5局，雖有10K，卻送出多達6次保送，被打9安失6分，終場阪神2比8輸球，他苦吞本季首敗，並被下放二軍調整。

藤浪去年就有控球問題，投59局45四壞球、8四死球，另有5暴投，讓阪神教練團相當不滿，把他下放二軍調控球。藤浪今年休季期間，特地飛往美國和達比修有及柯蕭(Clayton Kershaw)一起自主訓練，動作做了微調後，季前的狀況令球隊燃起希望。

昨役，是阪神首次在主場甲子園對戰巨人，有多達44037人進場，顯見這次對決有多麼備受關注。阪神近況不錯，拉出一波三連勝，又是對上巨人，藤浪前一戰對養樂多飆7局失1分好投，自然會對他抱有期待，但最後藤浪未能回應期待。

藤浪局局無法解決首名打者，投了多達6次保送，總教練金本知憲對他的控球頗有微詞，「壞球那麼多，會影響野手專注力，也會讓牛棚很緊張，卻每局都有同樣的狀況。」藤浪抿著嘴唇，有些低落的說，動作平衡沒做好，一開局投起來感覺就不好，也找不到好的投球節奏。

藤浪季前被期待能復活，但開季後表現仍不理想，連同昨役先發4場，僅1場優質先發，其他3場都最多只投到5局就下班；備受關注的控球問題，依舊沒解決，21.2局中送出16保送、3暴投，自責分率是不理想的5.40。賽後阪神教練團經過開會，決定將藤浪下放二軍。

前役藤浪投7局失1分，金本曾說，藤浪下一場先發很重要，是他證明是否真復活的關鍵；如今的結果，無疑令人失望。藤浪被下放二軍，歸期未定，日媒《Sponichi Annex》記者遠藤禮推測，他可能最快4月28日才會回一軍，當然前提是，他得把狀況找回來。

(中時電子報)

NBA》再爆爭議！肯亞馬丁：85％… NBA》詹皇哭哭！騎士遭溜馬演出…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。