與大谷同世代強投 藤浪控球糟被下放二軍

2018年04月21日 09:39 中時電子報 蔡銘仁

阪神虎的藤浪晉太郎當初高中時，名氣比大谷翔平更響亮，然而，如今兩人命運卻大不同，藤浪昨先發對戰讀賣巨人吞敗，且控球問題再度浮現，用120球苦撐到5局，雖有10K，卻送出多達6次保送，被打9安失6分，終場阪神2比8輸球，他苦吞本季首敗，並被下放二軍調整。

藤浪去年就有控球問題，投59局45四壞球、8四死球，另有5暴投，讓阪神教練團相當不滿，把他下放二軍調控球。藤浪今年休季期間，特地飛往美國和達比修有及柯蕭(Clayton Kershaw)一起自主訓練，動作做了微調後，季前的狀況令球隊燃起希望。

昨役，是阪神首次在主場甲子園對戰巨人，有多達44037人進場，顯見這次對決有多麼備受關注。阪神近況不錯，拉出一波三連勝，又是對上巨人，藤浪前一戰對養樂多飆7局失1分好投，自然會對他抱有期待，但最後藤浪未能回應期待。

藤浪局局無法解決首名打者，投了多達6次保送，總教練金本知憲對他的控球頗有微詞，「壞球那麼多，會影響野手專注力，也會讓牛棚很緊張，卻每局都有同樣的狀況。」藤浪抿著嘴唇，有些低落的說，動作平衡沒做好，一開局投起來感覺就不好，也找不到好的投球節奏。

藤浪季前被期待能復活，但開季後表現仍不理想，連同昨役先發4場，僅1場優質先發，其他3場都最多只投到5局就下班；備受關注的控球問題，依舊沒解決，21.2局中送出16保送、3暴投，自責分率是不理想的5.40。賽後阪神教練團經過開會，決定將藤浪下放二軍。

前役藤浪投7局失1分，金本曾說，藤浪下一場先發很重要，是他證明是否真復活的關鍵；如今的結果，無疑令人失望。藤浪被下放二軍，歸期未定，日媒《Sponichi Annex》記者遠藤禮推測，他可能最快4月28日才會回一軍，當然前提是，他得把狀況找回來。

(中時電子報)