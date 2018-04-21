NBA》詹皇哭哭！騎士遭溜馬演出驚天大逆轉

2018年04月21日 09:44 中時電子報 黃及人

全場投進7顆三分球的波達諾維奇，是溜馬演出大逆轉的頭號功臣。(美聯社)

儘管「小皇帝」詹姆斯拿下28分、12籃板及8助攻的接近大三元演出，騎士卻浪費上半場一度領先17分優勢，最後遭到地主溜馬92比90逆轉擊敗，溜馬在季後賽首輪取得2勝1敗領先，接著第4戰23日續在溜馬主場進行。

騎士開賽靠著詹姆斯、洛夫與喬治希爾3人聯手，打完上半場，取得57比40大幅領先，沒想到下半場騎士失誤頻傳，加上手感欠佳，竟被地主溜馬追了上來，溜馬更靠波達諾維奇最後6分10秒的「四分打」，取得首次超前。

儘管騎士也在詹姆斯連進兩顆三分球，且兩罰中1的幫助下，重新把比分追成84比84平手，波達諾維奇卻又開火，先在籃下放進兩分，接著投進大號三分球，帶領溜馬打出7比0攻勢，打到最後53.1秒，溜馬取得91比84領先。

騎士並未就此放棄，詹姆斯最後37.5秒投進個人第4顆三分球，更成功守住溜馬下波攻擊，洛夫最後7.6秒飆進三分外線，差距只剩1分，柯利生最後5秒兩罰中1，騎士最後一擊竟由J.R.史密斯執行大號三分球沒進結束。

溜馬逆轉擊潰騎士的頭號功臣，當屬上季還在籃網跟林書豪當隊友的波達諾維奇，他全場投進7顆三分球，貢獻季後賽生涯新高30分，歐拉迪波也有18分、7助攻與6籃板，桑迪斯楊12分、7籃板及3抄截，透納8分、10籃板。

賽前還送全隊訂製西裝鼓舞士氣的詹姆斯，此役只有獲得洛夫19分，以及喬治希爾13分的火力支援，更在最後關頭拿不到球，只好無奈接受慘遭逆轉事實。

(中時電子報)