高市府發布新人事 農業局長蔡復進升任副市長

2018年04月21日 10:03 中時 林宏聰

原高市都發局長李怡德轉任經發局長。（林宏聰攝）

新任高市農業局長鄭清福。（高市府提供）

新任高市都發局長王啟川。（高市府提供）

新任高市府研考會主委柯芷伶。（高市府提供）

高雄市長陳菊北上擔任總統府祕書長，20日下午交接，代理市長許立明21日上任立即發布市府小內閣新人事令，原農業局長蔡復進升任副市長，原都發局長李怡德轉任經發局長，新任研考會主委由研考會專門委員柯芷伶接任，農業局長則由副局長鄭清福接任、都發局長由副局長王啟川接任，下周二市政會議上正式布達交接。

依照慣例，除了人事、政風、警察、消防局等「一條鞭」機關外，高市府各局處長隨市長陳菊總辭，之後再全部回聘，而許立明代理市長後空出1個副市長職缺，將由原農業局長蔡復進接任，陳菊日前已於市政會議上向內部宣布，並在18日中午與岡山農會的歡送餐敘中，與地方農業界人士談及這項人事安排。

蔡復進出身高雄大樹區農家，淡江大學水利工程系畢業，曾任原高雄縣政府農業局漁業課長、工務局技正、農業局長、農業處長，後來一度到台日合作的民間海底電纜公司當主管，縣市合併被陳菊延攬入市府團隊，一直擔任農業局長，在農業界人脈深厚。

60歲的蔡復進具農業、工務專長之外，也熟悉產業行銷，創意點子十足，農業局長任內打造「高通通」農業吉祥物、型農培訓班，並搶攻外銷市場，縣市合併7年讓高雄農業產值成長率高達49.11％，優於台灣地區平均40.77％。

許立明指出，蔡復進是基層農政文官出身，熟稔原縣區農漁業脈絡，由他擔任副市長，代表市府重視農業，期盼未來能借重他的專業及行政能力，弭平城鄉落差。

此外，原高市經發局長曾文生入閣擔任經濟部政務次長，遺缺將由原高市都發局長李怡德轉任，李怡德在比利時魯汶大學取得建築、都市設計暨空間規劃學系碩、博士學位，2012年進入高市府，是花媽很信任的子弟兵；據悉，市府面臨接下來亞洲新灣區、和發園區等重大開發案趕工，他身兼重任。

而農業局長遺缺，由現任副局長鄭清福接任，他歷任高市府建設局科長、經發局科長、農業局簡任技正、主任秘書；新任都發局長則由現任副局長王啟川接任，他是國立成功大學都市計畫碩士，歷任高市府工務局組長、都發局科長、處長、副總工程司。

新任研考會主委則由研考會專門委員柯芷伶出任，她是英國倫敦政經學院都市設計及社會科學碩士，曾任2009世運基金會行銷企畫專員，長期在市府新聞處、市長室、研考會擔任幕僚，熟悉市政發展脈絡。

許立明強調，新任首長學經歷均非常完整，熟悉市府團隊長期以來的施政價值，他期許新任首長們無縫接軌，持續推動市政，如期如質完成對市民的建設承諾。

(中時 )