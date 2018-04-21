徐國勇一席話 洛杉基批：頭殼不是燒壞就是姑婆芋遺毒

2018年04月21日 10:16 中時電子報 陳怡文

深澳燃煤電廠引發高度空汙疑慮，反彈聲浪大，行政院發言人徐國勇19日比喻要在家放一桶煤還是放一桶瓦斯，喜歡放哪個，自己心裡想一想，來比喻是否蓋電廠。對此，自由作家洛杉基表示，我感覺徐大發言人的「頭殼」不是燒壞了，就是「頭殼」裡還殘留著「姑婆芋」的遺毒。

洛杉基在臉書分享《新頭殼》文章，他稱堂堂一個發言人，拿「家裡要放一桶媒還是放一桶瓦斯」來比喻要不要蓋深澳火力發電廠，就讓人啼笑皆非。並指出徐國勇犯了幾個邏輯上的錯誤。

一、大陸為了減少空汙，要求所有的工廠、發電廠，一律採用天然氣，連有機燃料都不准，何況是煤炭。你如果到大陸北方看看，到處都是天然氣的儲存槽，是否表示附近居民都別想過日子了？

二、如果擔心天然氣儲存槽不安全，所以就不用，那麼比天然氣儲存槽安全百倍千倍的核能發電為何不用？ 依照這個邏輯，台灣的能源，除了不到10%的高價綠能之外，其他全部都得燒「乾淨煤炭」了？這樣下去，台灣的空汙難道不會比北京還糟？

三、台灣極大多數的老房子沒有天然氣管線，全部都用瓦斯桶，包括各個餐廳、小吃攤，都是用瓦斯桶，是否都不安全？那麼要不要全部倒回30年前，全部改用燒煤球？ 政府是否可以提供用「乾淨煤炭」做出來的煤球？

洛杉基直批，徐發言人的即興之作，就看出他這位大律師平常對能源的涉獵太少，引喻失義，說出來被民眾當無知笑話。 建議他以後「知之為知之，不知為不知」，不懂就少開口。

(中時電子報)