全中運今晚台中登場副市長林依瑩授旗勉地主隊創佳績

2018年04月21日 12:16 中時 陳世宗

台中市代表隊由84所公私立國高中職，共計1496人組成，將與來自全國各縣市好手角逐18項競賽錦標。（陳世宗攝）

107年全國中等學校運動會，21日晚間將在台中洲際棒球場多功能運動中心盛大登場，台中市代表隊共1496人，將與來自全國各縣市好手角逐18項競賽錦標。副市長林依瑩上午授旗給代表隊，祝福選手旗開得勝，也致贈加菜金，勉勵選手們全力以赴，挾著主場優勢，締造超越過去的最好成績。

全中運授旗儀式今日在台灣大道市政大樓舉行，包括林副市長、教育局長彭富源、台中市體育總會秘書長楊永昌及多所學校校長均出席為選手們加油打氣。

台中市代表隊由84所公私立國高中職，共計1496人組成；其中包括隊員1164人、各校職員及團本部職員332人，將與來自全國各地的菁英選手共同角逐田徑、游泳、體操、桌球、羽球、網球、軟式網球、柔道、跆拳道、空手道、舉重、射箭、射擊、角力、拳擊、輕艇、自由車及保齡球等18項競賽錦標。

林依瑩表示，很高興今年由台中市承辦全中運，今晚就是開幕典禮，在開幕之前已經有賽事陸續進行，台中市截至目前已奪得31金、17銀、17銅的好成績，感謝所有的教練、選手們為這次的全中運做最大的努力與準備。

林依瑩說，台中市在全中運的成績歷年來都相當亮眼，去年台中市獲得71面金牌、53面銀牌、61面銅牌的好成績，並且有8項、11人次破大會紀錄，更有6所學校勇奪團體總錦標第一名，總獎牌數名列全國第三。今年賽事在台中舉辦，選手們更是全力以赴，相信大家能挾著主場優勢，締造超越過去的最好成績。

林依瑩強調，台中市明年也將主辦全國原住民運動會及東亞青年運動會，藉著一次次舉辦大型運動賽事，全市的運動場館、設施及人才培育也能一次次獲得提升，也是讓台中奠定「運動之都」最好的實戰磨練。

107年全中運大會開幕典禮將於今晚在洲際棒球場多功能運動中心舉行，26日於豐原葫蘆墩文化中心演奏廳閉幕。開幕式將以「夠青春！Go台中！」為主題，由新民高中、東山高中、台中城市舞團、台中競技啦啦隊協會等120人共同演出，搭配競技啦啦隊、彩球跳躍、爵士舞、跑酷、競技體操多元的表演形式結合科技投影，精彩可期。

(中時 )